Zdanění korunových dluhopisů už zamířilo k poslancům. Nový návrh se týká i Babiše

Návrh na zdanění výnosů z korunových dluhopisů dorazil ke schválení poslancům. Vláda - v čele s premiérem Andrejem Babišem, který na těchto cenných papírech inkasuje 90 milionů ročně, aniž by je musel danit - ho bez povšimnutí schválila ke konci května. Upozornil na to server iRozhlas. Návrh byl připojen k takzvanému sazbovému baličku ministerstva financí. Pokud projde, dopadne změna na držitele korunovýh dluhopisů v objemu desítek miliard korun.

Ministerstvo financí se chystalo úrokové příjmy z těchto daňově výhodných dluhopisů zdanit bezmála rok, s prosazením však čekalo na vhodnou chvíli. Tou mělo být právě schvalování sazbového balíčku. Do něj se ale nové opatření dostalo až na poslední chvíli - do dokumentu se úprava musela zapracovat až dodatečně, píše server iRozhlas.

Korunové dluhopisy jsou dluhové cenné papíry emitované státem nebo právnickou osobou, jejich nominální hodnota činí jednu korunu. Jejich výhoda spočívá v tom, že daň z výnosů se zaokrouhluje dolů. V případě dluhopisu v nominální hodnotě jedné koruny je tedy nulová.

Nově by se přitom měla zaokrouhlovat až celková částka daně ze všech příjmů od jednoho emitenta. Nynější návrh ministerstva financí také míří na všechny držitele těchto dluhopisů bez rozdílu - nikoli jen na dluhopisy, které od svých firem nakoupili jejich majitelé.

Podle ministerstva by tak do státní kasy podle propočtu měly nově přitéct stamiliony korun ročně.

Zájem o korunové dluhopisy odstartovala kauza současného premiéra Babiše, kterého to stálo místo v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Od holdingu Agrofert, kterou v roce 2017 vložil do svěřenského fondu, totiž nakoupil výhodně korunové dluhopisy s platností do roku 2022 za celkem 1,5 miliardy korun.

Pokud by návrh prošel, z výnosů ve výši 90 milionů korun, které Babiš díky dluhopisům ročně získává, by tedy v následujících letech platil daň 13,5 milionu.