Zbrojaři STV Group hlásí rekordní rok. Díky dodávkám munice a techniky na Ukrajinu

Podle výroční zprávy za rok 2025 česká zbrojařská skupina STV Group loni zvýšila čistý zisk téměř o 40 procent na 7,5 miliardy korun. Tržby se více než zdvojnásobily z 11,6 na 24,4 miliardy. Firma, která dodává munici a vojenskou techniku také Ukrajině, označila rok za nejúspěšnější ve své historii.
Výrazný růst souvisí především s válkou na Ukrajině, vyplývá ze zprávy zveřejněné v pondělí. STV Group začala od března 2022 dodávat Kyjevu zejména munici, tankovou a dělostřeleckou techniku. Zpočátku většinu zakázek tvořil přeprodej zásob a materiálu od třetích stran, od roku 2024 už ale firma realizuje naprostou většinu prodejů z vlastní výroby.
Přestože ceny vojenského materiálu loni na trhu klesaly, ziskovost STV Group dál rostla. Firma toho dosáhla především nahrazením drahých zahraničních subdodávek vlastní výrobou v Česku.
STV Group už například kompletně lokalizovala výrobu těl dělostřeleckých granátů ráží 155, 152 a 122 milimetrů. Zároveň pokračuje v přípravách na plnou soběstačnost při výrobě bezdýmných prachů a dělostřeleckých zapalovačů.
Významné zakázky má firma také pro Armádu České republiky. Připravuje dodávky 155mm munice pro houfnice Caesar, pokračuje v sériových dodávkách munice pro RPG-7 a balistických vest a plní také zakázky na 120mm tankovou munici pro Leopardy 2A4 a střelivo ráže 30 × 165 milimetrů.
Skupina loni vyplatila svým vlastníkům dividendy v celkové výši 4,5 miliardy korun.
STV Group vlastní Martin Drda a Ludmila Drdová a firma spadá pod holding STV Invest. Vyrábí munici od střeliva pro ruční zbraně až po tankové a dělostřelecké granáty, protitankové zbraně, minometnou munici či plastické trhaviny.
Do skupiny patří také Poličské strojírny, které vyrábějí velkorážovou munici, opravují vojenskou techniku a dodávají náhradní díly. Na konci roku měla STV Group přibližně 570 zaměstnanců.
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