Přeskočit na obsah
Benative
28. 9. Václav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Zbrojaři STV Group hlásí rekordní rok. Díky dodávkám munice a techniky na Ukrajinu

ČTK,ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Podle výroční zprávy za rok 2025 česká zbrojařská skupina STV Group loni zvýšila čistý zisk téměř o 40 procent na 7,5 miliardy korun. Tržby se více než zdvojnásobily z 11,6 na 24,4 miliardy. Firma, která dodává munici a vojenskou techniku také Ukrajině, označila rok za nejúspěšnější ve své historii.

Munice ráže 155 milimetrů určená pro dělostřelectvo, kterou STV Group dodává na Ukrajinu; ilustrační snímek.
Munice ráže 155 milimetrů určená pro dělostřelectvo, kterou STV Group dodává na Ukrajinu; ilustrační snímek.Foto: The National Interest
Reklama

Výrazný růst souvisí především s válkou na Ukrajině, vyplývá ze zprávy zveřejněné v pondělí. STV Group začala od března 2022 dodávat Kyjevu zejména munici, tankovou a dělostřeleckou techniku. Zpočátku většinu zakázek tvořil přeprodej zásob a materiálu od třetích stran, od roku 2024 už ale firma realizuje naprostou většinu prodejů z vlastní výroby.

Přestože ceny vojenského materiálu loni na trhu klesaly, ziskovost STV Group dál rostla. Firma toho dosáhla především nahrazením drahých zahraničních subdodávek vlastní výrobou v Česku.

Související

STV Group už například kompletně lokalizovala výrobu těl dělostřeleckých granátů ráží 155, 152 a 122 milimetrů. Zároveň pokračuje v přípravách na plnou soběstačnost při výrobě bezdýmných prachů a dělostřeleckých zapalovačů.

Významné zakázky má firma také pro Armádu České republiky. Připravuje dodávky 155mm munice pro houfnice Caesar, pokračuje v sériových dodávkách munice pro RPG-7 a balistických vest a plní také zakázky na 120mm tankovou munici pro Leopardy 2A4 a střelivo ráže 30 × 165 milimetrů.

Reklama
Reklama

Skupina loni vyplatila svým vlastníkům dividendy v celkové výši 4,5 miliardy korun.

Související

STV Group vlastní Martin Drda a Ludmila Drdová a firma spadá pod holding STV Invest. Vyrábí munici od střeliva pro ruční zbraně až po tankové a dělostřelecké granáty, protitankové zbraně, minometnou munici či plastické trhaviny.

Do skupiny patří také Poličské strojírny, které vyrábějí velkorážovou munici, opravují vojenskou techniku a dodávají náhradní díly. Na konci roku měla STV Group přibližně 570 zaměstnanců.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Švédská korunní princezna Viktorie letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem. Během podzimu 2025 korunní princezna Viktorie pokračovala ve svém důstojnickém výcviku v rámci hloubkového programu zaměřeného na letectvo. Prostřednictvím tohoto programu získala vhled do praktických i strategických aktivit těchto sil. Na závěr výcviku korunní princezna také letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem.
Švédská korunní princezna Viktorie letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem. Během podzimu 2025 korunní princezna Viktorie pokračovala ve svém důstojnickém výcviku v rámci hloubkového programu zaměřeného na letectvo. Prostřednictvím tohoto programu získala vhled do praktických i strategických aktivit těchto sil. Na závěr výcviku korunní princezna také letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem.
Švédská korunní princezna Viktorie letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem. Během podzimu 2025 korunní princezna Viktorie pokračovala ve svém důstojnickém výcviku v rámci hloubkového programu zaměřeného na letectvo. Prostřednictvím tohoto programu získala vhled do praktických i strategických aktivit těchto sil. Na závěr výcviku korunní princezna také letěla s letounem Jas 39 Gripen nad severním Švédskem.

Rusko nelze podcenit, ale porazit se dá. Švédsko představilo svůj recept

Vstup do NATO představuje pro Švédsko největší změnu obranné doktríny za posledních dvě stě let a zároveň definitivní konec dlouhé tradice vojenské neutrality. Stockholm proto rozjíždí největší posilování armády od 50. let. Důvodem je rostoucí hrozba ze strany Ruska, prohlásil švédský ministr obrany Pål Jonson na konferenci IISS Prague Defence Summit v Praze.

30 vteřin: Počasí se otočilo vzhůru nohama. Experti vysvětlují nejteplejší babí léto v historii
30 vteřin: Počasí se otočilo vzhůru nohama. Experti vysvětlují nejteplejší babí léto v historii
30 vteřin: Počasí se otočilo vzhůru nohama. Experti vysvětlují nejteplejší babí léto v historii

Babí léto v Česku pokračuje, teploty vystoupají až k 25 stupňům

Česko čeká další týden slunečného a mimořádně teplého počasí. Teploty mohou vystoupat až k letním 25 stupňům a déšť meteorologové neočekávají. Babí léto podle pondělní předpovědi vydrží minimálně do příštího víkendu, ochlazení přijde jen pozvolna.

Reklamní kampaň Nike s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem, mužem s mohutnou kudrnatou hřívou, který se protestním poklekáváním při americké hymně před zápasy stal jedním ze symbolů hnutí Black Lives Matter, u veřejnosti narazila.
Reklamní kampaň Nike s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem, mužem s mohutnou kudrnatou hřívou, který se protestním poklekáváním při americké hymně před zápasy stal jedním ze symbolů hnutí Black Lives Matter, u veřejnosti narazila.
Reklamní kampaň Nike s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem, mužem s mohutnou kudrnatou hřívou, který se protestním poklekáváním při americké hymně před zápasy stal jedním ze symbolů hnutí Black Lives Matter, u veřejnosti narazila.

Go woke, go broke? Nike vypadla z prestižního indexu a v regálech ji nahradila konkurence

Když se před třemi lety v kampani Nike objevila transgender influencerka Dylan Mulvaneyová, vyvolalo to u části zákazníků i veřejnosti silně negativní reakce. Nešlo o první kontroverzi amerického výrobce sportovního vybavení, který se už několik let potýká s uvadajícím byznysem. Ekonomické potíže letos vyvrcholily vypadnutím Nike z prestižního akciového indexu S&P100.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama