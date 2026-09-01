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Ekonomika

Zavřeme čtyři továrny, požaduje vedení Volkswagenu

ČTK
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Vedení automobilového koncernu Volkswagen navrhne v pátek na zasedání dozorčí rady uzavření čtyř závodů v Německu. S odvolání na interní dokument to v úterý napsal web WirtschaftsWoche. Výroba v továrnách v Emdenu a Zwickau (Cvikov) by měla skončit v roce 2031, v Hannoveru v roce 2032 a v Neckarsulmu v roce 2034. Mluvčí Volkswagenu, kterého oslovila agentura Reuters, se ke zprávě odmítl vyjádřit.

Ilustrační snímek.
Koncern Volkswagen má v současnosti v Německu deset továren, v nichž se vyrábí vozy značky Volkswagen, dva závody značky Audi a dvě výrobní továrny automobilky Porsche. Ilustrační snímek.Foto: REUTERS – Fabian Bimmer
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Vedení krizí zmítaného automobilového koncernu chystá rozsáhlou restrukturalizaci. Podle šéfa Olivera Blumeho se společnost potýká s americkými cly, propadem odbytu na čínském trhu, dopady konfliktů na Blízkém východě, ale i s vysokými náklady na výrobu v německých závodech.

Blume už dříve hovořil o tom, že pro čtyři závody v Německu nemá koncern po roce 2030 „konkurenceschopné využití“. Opakovaně zdůrazňoval, že se o uzavření žádné z továren ještě nerozhodlo.

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Podle webu WirtschaftsWoche ale už v pátek na zasedání dozorčí rady padne návrh na zavření továren v Emdenu na severozápadě Německa, v saském Zwickau, v hlavním městě spolkové země Dolní Sasko Hannoveru a v Neckarsulmu v Bádensku-Württembersku.

Koncern Volkswagen má v současnosti v Německu deset továren, v nichž se vyrábí vozy značky Volkswagen, dva závody značky Audi a dvě výrobní továrny automobilky Porsche. V Německu koncern zaměstnává přes 280 tisíc lidí. Po celém světě má přes stovku závodů a přibližně 663 tisíc zaměstnanců.

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Vedení koncernu chce v příštích letech v Německu proti původně plánovaným 50 tisíc pracovních míst zrušit dalších možná 50 tisíc, podle některých zdrojů ale až 90 tisíc míst.

Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity.

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V pondělí skončila série setkání vedení koncernu se zaměstnanci jeho německých továren. Takzvané závodní rady se nejprve sešly ve Wolfsburgu a Braunschweigu, následně v Emdenu a Zwickau, v Chemnitz (Saská Kamenice), Kasselu-Baunatalu, Salzgitteru a nakonec v Hannoveru. Setkání byla interní, podle zahraničních agentura ale Blume mimo jiné vyzýval, aby některé továrny zintenzivnily snahu o úspory.

Volkswagen podle analytika XTB Jiřího Tylečka stojí před nepříjemným, ale zároveň nevyhnutelným přizpůsobením výrobních kapacit nové realitě automobilového trhu. Koncern dlouhodobě zatěžují vysoké náklady v Německu, složitá organizační struktura a slabší využití továren. Současně ztrácí pozice v Číně a při výrobě elektromobilů čelí výrazně levnější konkurenci z téže země.

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„Omezení kapacit tak může být důležitým krokem ke zvýšení efektivity a ziskovosti, samo o sobě však nevyřeší nedostatečnou konkurenceschopnost některých modelů ani pomalé rozhodování uvnitř skupiny. Pokud se má stát ozdravení automobilky realitou, budou potřeba další kroky, včetně nižších mzdových nákladů,“ pronesl analytik.

Riziko pro český automobilový průmysl podle analytika Portu Marka Pokorného neleží přímo v mladoboleslavském závodě Škody Auto, ale především u českých dodavatelů, kteří jsou navázáni na německé továrny Volkswagenu, a v avizovaných škrtech koncernových investic zhruba o 15 procent. „Část českých firem už hlásí nižší objednávky a stačí k tomu, aby automobilka omezila výrobu. Zavírání továren u nás je však daleko,“ podotkl Pokorný.

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