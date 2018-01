Zavírá se další výstup z metra, tentokrát na Budějovické. Skandál, reaguje starosta

před 4 hodinami

Důvodem je havarijní stav zastřešení navazující veřejné pasáže, které není ve správě dopravního podniku.

Praha - Pražský dopravní podnik od pátku uzavře ve stanici metra Budějovická výstup k obchodnímu centru DBK. Důvodem je havarijní stav zastřešení navazující veřejné pasáže, které není ve správě dopravního podniku. Uvedla to mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková.

Omezení potrvá nejméně do dubna. Mluvčí magistrátu Vít Hofman uvedl, že opravy začnou okamžitě. Radnice Prahy 4 rozhodnutí odmítá a požaduje zahájení oprav. Starosta Petr Štěpánek (SZ/Trojkoalice) označil za skandální, že radnici nikdo včas neinformoval.

🔀 Stanice METRA C BUDĚJOVICKÁ - od zítra 19.1. dochází k úplnému uzavření jižního vestibulu (tj. směr Poliklinika Budějovická). Důvodem je havarijní stav zastřešení veřejné pasáže při výstupu. Do odvolání je možné využít pouze severní vestibul. https://t.co/cdeHLCTLsG pic.twitter.com/yR57Mf36sZ — PID (@PIDoficialni) January 18, 2018

Ve stanici Budějovická na trase C se uzavře jižní vestibul s eskalátory. "Následně budou majitelem pozemku uzavřeny i prostupy mezi severním atriem a jižní pasáží kolem tohoto vestibulu," uvedla Řehková. U druhého výstupu směrem k Olbrachtově ulici pojízdné schody nejsou.

Magistrát podle Hofmana na špatný stav zastřešení pasáže upozorňuje několik let. "Překážkou oprav však byla neúspěšná jednání s vlastníky okolních budov, kteří kladením přehnaných kompenzačních podmínek znemožňovali zahájení rekonstrukce," doplnil mluvčí. Vyhlášení havarijního stavu podle něj umožňuje zahájit opravy bezodkladně.

"Délka uzavření jižního vestibulu stanice metra Budějovická je v tuto chvíli odhadována na dobu minimálně tří měsíců," řekl dopravní ředitel pražského dopravního podniku Ladislav Urbánek. Omezen podle něj bude bezbariérový přístup do stanice, zajištěn bude pouze do atria, nikoliv do úrovně ulice. Vestibul vede k poliklinice a sídlu Městské části Praha 4.

"Je to absolutně nepřijatelný postup hlavního města. Jižní vestibul využívají denně tisíce cestujících, protože jde o hlavní přestupovou trasu z autobusů MHD, které obsluhují celou městskou část. Pasáží procházejí lidé, kteří se potřebují dostat z Olbrachtovy ulice do budovy polikliniky a úřadu městské části v ulici Antala Staška, zákazníci DBK a dalších provozoven obchodu a služeb. Skandální je, že nás o tomto kroku předem nikdo neinformoval," sdělil Štěpánek. Starosta rovněž uvedl, že radnice na problém dlouhodobě upozorňovala.

Podobně jako na Budějovické je nyní ve třech dalších stanicích metra přístup jen z jedné ze dvou stran, ve všech případech kvůli plánovaným opravám eskalátorů a vestibulů. Na Andělu se k vlakům metra cestující dostanou pouze od autobusového nádraží Na Knížecí, na Náměstí Republiky jen od Masarykova nádraží a do stanice Palmovka mohou lidé vejít jen západním vestibulem od stejnojmenné ulice.