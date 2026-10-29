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Ekonomika

Zaplatili miliony za domov na moři. Teď pasažéři narychlo hledají ubytování

ČTK
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Americká výletní loď, která podniká cestu kolem světa a své kajuty propagovala jako plovoucí domovy, kde mohou pasažéři trvale žít, přerušila plavbu v Kambodži kvůli stoupajícím nákladům na palivo. Dvě stovky cestujících musely plavidlo opustit a zajistit si ubytování na pevnině. Tito lidé netušili, co s nimi bude dál, napsala ve čtvrtek agentura AP.

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Ilustrační foto.Foto: Shutterstock – K-FK
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Loď MV Odyssey vyplula před dvěma lety na plavbu po sedmi kontinentech, která byla propagována jako kombinace dlouhodobého života na moři a cestování po celém světě. Její provozovatel nabízel, že "udělá z Odyssey váš trvalý domov".

Pořizovací cena apartmá na celou dobu životnosti lodi začínala na částce přibližně 230 tisíc dolarů (více než pět milionů korun), k níž bylo nutné připočítat měsíční poplatky za údržbu.

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Odyssey v současné době kotví v kambodžském přístavu Sihanoukville v Thajském zálivu a datum odplutí není jisté. Podle kambodžských úředníků loď s kapacitou 650 cestujících přepravuje 203 pasažérů, převážně Američanů, spolu se 156 členy posádky.

Loď připlula do Sihanoukvillu minulý pátek a odplout měla ve středu. Long Dimanche, zástupce guvernéra provincie Preahseihanu, jejímž hlavním městem je přístav Sihanoukville, ve čtvrtek v prohlášení uvedl, že by loď měla doplnit palivo a odplout v sobotu. Její provozovatel ale zatím žádné datum nepotvrdil, dodal Dimanche.

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Floridský provozovatel plavidla, společnost Villa Vie Residences, uvedla, že měsíční náklady na palivo pro jednu kajutu stouply kvůli válce v Íránu v některých částech Asie z průměrných 1800 dolarů na 6000 až 8000 dolarů. Společnost uvedla, že se snažila snížit spotřebu zpomalením itineráře a trávením delšího času v přístavech, ale prudce rostoucí náklady nedokázala kompenzovat.

"Přenést plné zvýšení na naše pasažéry není realistické," uvedla společnost v prohlášení, ze kterého citovala agentura AP. "Nyní se soustředíme na podporu klientů, posádky a zaměstnanců. Společnost spolupracuje s klienty na koordinaci vylodění a zajištění dočasného ubytování," uvádí se dále v prohlášení.

Cestující však uvedli, že nedostali žádnou podporu a museli si zajistit ubytování sami poté, co jim bylo v úterý se sedmihodinovým předstihem oznámeno, že musí opustit loď. Někteří byli zdrcení a vyjádřili naději, že by tento projekt mohl zachránit nový provozovatel, aby mohli pokračovat ve svém vysněném životě na moři.

Důchodci Paul a Lynn Montoyovi z amerického Wyomingu uvedli, že si zakoupili kajutu s oknem a počítali s tím, že budou plout celé roky. Na loď nastoupili před 17 měsíci v Panamě.

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Paul Montoya ocenil koncept plavby s trvalým bydlištěm na lodi, uvedl však, že majiteli lodi chyběla odbornost k tomu, aby byl podnik finančně udržitelný. Ačkoli byly jako důvod pozastavení plavby veřejně uváděny rostoucí náklady na palivo, společnost podle něho měla potíže už dříve. Změny v itineráři, nespolehlivý přístup k internetu a klesající kvalita jídla v posledních měsících přiměly mnoho obyvatel k opuštění lodi, dodal Montoya.

Jeho manželka Lynn dodala, že rezidenti byli opakovaně žádáni o příspěvky na palivo a další výdaje, včetně nedávné výzvy k získání finančních prostředků na palivo potřebné k opuštění Kambodže. Ani členové posádky podle ní nedostávali výplatu. "Už nás unavovalo, že nám každé dva až čtyři týdny říkají o peníze - na palivo i všechno ostatní," řekla Montoyová.

Výletní loď byla postavena v roce 1993 a v průběhu let plula pod různými jmény a správou několika výletních společností. V roce 2020 její provoz zastavila pandemie covidu-19. Společnost Villa Vie Residences ji koupila v roce 2023.

Její současná plavba, která měla původně trvat tři a půl roku, začala v říjnu 2024 v Belfastu v Severním Irsku, kde loď prošla rekonstrukcí. Druhá plavba měla podle předběžného plánu trvat do srpna 2030.

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