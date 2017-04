Západoevropští partneři Gazpromu slibují peníze na Nord Stream 2, zaplatí polovinu nákladů

před 58 minutami

Západoevropští partneři ruské státní plynárenské společnosti Gazprom se v pondělí dohodli, že zaplatí 50 procent nákladů na výstavbu plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa. Tím padla významná překážka, která stála v cestě plánu Ruska dodávat do Evropy více zemního plynu, uvedla agentura Reuters. Náklady na výstavbu mají činit zhruba 9,5 miliardy eur (255 miliard Kč). Plynovod dlouhý 1225 kilometrů o kapacitě 55 miliard metrů krychlových plynu ročně by měl zahájit provoz v roce 2019. Při podpisu v Paříži se pět firem z konsorcia - Uniper, Wintershall, Shell, OMV a Engie - usneslo, že každá poskytne po deseti procentech z celkové částky, což znamená 950 milionů eur na každého.