„Zaostáváme, prohráváme s Ukrajinou," řekl ruský ekonom. Banka ho vyrazila

Ruská státní rozvojová banka VEB propustila svého hlavního ekonoma Andreje Klepače, a to kvůli jeho výrokům, že Rusko zaostává za Západem a Čínou a že v důsledku války na Ukrajině čelí rostoucím ekonomickým škodám. S odkazem na dva zdroje obeznámené se situací to v pondělí uvedla agentura Reuters.
Klepač je jedním z nejvýraznějších ruských makroekonomů. Zmíněné výroky pronesl na finančním fóru v květnu, ruská média o nich ale informovala až minulý týden.
"Zaostáváme. Prohráváme technologickou i ekonomickou soutěž ve světě. A neprohráváme ji pouze s Čínou a Spojenými státy, v některých ohledech ji prohráváme dokonce i s Ukrajinou,“ uvedl. Dodal, že je to způsobeno tím, že Kyjev dostává finanční podporu od Západu.
"V této opotřebovávací válce soutěž nevyhrajeme. Máme iluzi, že se tam (na Ukrajině - pozn.) všechno rozpadne. Nerozpadlo a nerozpadne. Naše náklady rostou,“ řekl. Předpověděl mimo jiné i sociální krizi.
Projev je zveřejněn na internetových stránkách Nikitského klubu – fóra ekonomů, akademiků a vládních představitelů. Představuje vzácnou veřejnou kritiku nákladů pokračování války ze strany vysoce postaveného představitele státní instituce.
Moskva válku zahájila v roce 2022. Klepač zastával několik funkcí v ekonomických institucích a před nástupem do VEB deset let pracoval na ministerstvu hospodářství.
VEB financuje státní projekty. Banka v písemné odpovědi potvrdila, že Klepač už není jejím hlavním ekonomem. Důvod neuvedla. Klepač, který byl do této funkce jmenován v roce 2014, agentuře Reuters potvrdil, že byl propuštěn.
Klepač ve svém květnovém projevu poukázal na odolnost Ruska vůči západním sankcím, zároveň však uvedl, že tlak sílí kvůli ukrajinským útokům na energetickou a logistickou infrastrukturu. Upozornil na rostoucí příjmovou nerovnost a pomalejší tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) než ve Spojených státech a na Ukrajině.
V červenci ruská centrální banka naznačila, že ekonomika by letos nemusela růst vůbec. Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie a na sklady předního internetového prodejce Wildberries přes léto opakované způsobily vážné problémy v dodávkách, zvýšily rizika inflace a znepokojení veřejnosti.
Prezident Vladimir Putin uvedl, že ekonomika je stabilní navzdory tomu, co označil za vnější pokusy o její podkopání.
"Ekonomicky se nepoložíme, ale naše zaostávání se bude dál prohlubovat, se všemi důsledky, které z toho vyplývají,“ uvedl Klepač ve svém projevu. Předpověděl také, že sociální krize by mohla vzniknout "právě ve chvíli, kdy ji nikdo nebude zvlášť očekávat“.
V současné době nejsou v Rusku žádné známky vážných sociálních nepokojů, uvedl Reuters. V zemi je podle něj přísná válečná cenzura, zákazy protestů, dlouhé tresty odnětí svobody pro disidenty a rostoucí vliv tajné služby FSB, která je hlavní nástupnickou organizací sovětské KGB.
Klepač rovněž kritizoval to, co označil za přílišnou závislost Ruska na Číně. Uvedl, že k letošnímu zpomalení ekonomiky přispěla nekoordinovaná měnová, rozpočtová a průmyslová politika. "Kvalita řízení se téměř neustále zhoršuje,“ řekl. "Neustále se přijímají rozhodnutí, která mají mimořádně nízkou míru opodstatněnosti, ale dlouhodobé strategické důsledky," dodal.
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