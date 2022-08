Tajili i lhali. Většina zprostředkovatelů energií porušila zákon, zjistila inspekce

Čtyři pětiny zprostředkovatelů energií prověřených Českou obchodní inspekcí (ČOI) v letošním prvním čtvrtletí porušily zákon. Většinou zprostředkovatelé klientům zamlčeli některé informace a v části případů klientům přímo lhali. Jedna firma tvrdila lidem, že jim pomůže ušetřit u stávajícího dodavatele energie, ale pak je začala převádět k jiným dodavatelům. ČOI to v úterý uvedla v tiskové zprávě.

ČOI provedla v prvním čtvrtletí deset kontrol zaměřených na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Porušení zákona odhalila v osmi z těchto kontrol.

Poskytovatelé smluv o dodávkách energií se podle inspekce zaměřují převážně na starší lidi, které kontaktují telefonicky, nebo je navštěvují doma. "Zneužívají jejich důvěřivosti a prostřednictvím nepravdivých a neúplných informací usilují o to, aby podepsali smlouvy o poskytování služeb a plnou moc, na základě které mohou (zprostředkovatelé) následně činit další kroky bez jejich vědomí," popsal praktiky některých firem mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Celkem kontroloři zjistili 18 porušení zákona o ochraně spotřebitele. Většinou šlo o neuvedení některých důležitých informací. Spotřebitelé například nebyli podle ČOI v několika případech řádně informováni o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde uplatnit reklamaci. Při pěti ze zjištěných porušení zprostředkovatelé lidem lhali, aby je přesvědčili k uzavření smluv.

ČOI uložila zprostředkovatelům energií za první čtvrtletí pět pokut dohromady za 3,42 milionu korun. Nejvyšší sankci, a to dva miliony korun, dali firmě Envona. "Pokuta byla uložena i za nekalé obchodní praktiky, kdy například celé řadě různých spotřebitelů zástupci společnosti tvrdili, že mohou ušetřit za energie u svého stávajícího dodavatele, ačkoli spotřebiteli pak byly k podpisu dány smlouvy k zahájení procesu změny dodavatele," sdělil mluvčí ČOI. Envona sídlí v Praze, jejím vlastníkem je firma registrovaná v Londýně.

Před smlouvami na dodávky energií, které se uzavírají pomocí nekalých obchodních praktik, varoval v pondělí předseda rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislav Trávníček.

ERÚ se setkává s případy, kdy dodavatelé změnili obchodní podmínky konkrétního produktu či produktové řady nebo převedli zákazníky na jinou produktovou řadu, aniž by se pro změnu zákazník rozhodl, nebo o tom vůbec věděl. Existují také případy, kdy dodavatelé uplatňují aktuální ceny na trhu, takzvané spotové ceny, přestože má zákazník sjednanou cenu fixovanou či cenu ceníkovou na určité období.

Dodavatelé v řadě případů také po ukončení fixované ceny převádí zákazníky na jiné produkty, než které si zákazník sjednal při podpisu smlouvy. Opět jde typicky o přesun zákazníka na spotové ceny, které se v současnosti kvůli válce na Ukrajině často mění a výrazně rostou na rekordní hodnoty.

Někteří dodavatelé také užívají vůči zákazníkům agresivní obchodní praktiky při procesu změny dodavatele. Například uvádí nepravdivé či klamavé informace při změně dodavatele elektřiny nebo plynu. Odhaleným porušením zákona bývá i nevyřízení reklamaci vyúčtování podanou zákazníkem v termínu podle vyhlášky.

ERÚ letos obdržel 960 spotřebitelských podnětů, loni za celý rok to bylo 819. Celkem 210 šetřených případů bylo předáno do správního řízení, kde se vyměřují pokuty. Za porušení energetického zákona může obchodník dostat pokutu do deseti milionů korun, a to podle závažnosti provinění.