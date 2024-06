Zaměstnanci Liberty mohou žádat o náhradu nevyplacené mzdy, řekl Jurečka

Zaměstnanci firmy Liberty, která na sebe podala insolvenční návrh, mohou od pondělí žádat úřad práce o výplatu nevyplacené mzdy. V České televizi to ve čtvrtek dopoledne řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Úřad práce podle něj posílí kapacity na pobočce v Ostravě.

Jurečka řekl, že zaměstnanci Liberty mohou o náhradu nevyplacené mzdy zažádat den po výplatním termínu, který v huti připadá na tento pátek. Pracovníci úřadu práce se budou snažit žádosti zpracovat v řádu dní, doplnil.

Hutní společnost Liberty Ostrava, s kterou ostravský krajský soud zahájil insolvenční řízení, má téměř pět tisíc zaměstnanců. Převážná část zaměstnanců je od prosince doma. Před věřiteli dosud firmu chránilo moratorium vyhlášené soudem a huť chystala preventivní restrukturalizaci. Ve středu ale Liberty oznámila, že od preventivní restrukturalizace ustupuje.

Ostravskou huť by bylo ideální prodat jako celek

Pro Moravskoslezský kraj i město Ostrava je prioritou, aby se hutní podnik Liberty Ostrava nerozprodával po částech. I při případném ukončení provozu by území mělo zůstat scelené a nejlépe v rukou státu. Bylo by ho totiž možné využít jako rozvojovou lokalitu. Uvedli to hejtman Josef Bělica (ANO) a primátor Jan Dohnal (Spolu). Oba se shodují, že pro zaměstnance by konec výroby znamenal pokles životní úrovně. Stále však doufají, že investora je možné najít.

"Za mě je prioritou, aby se podnik nerozprodával po částech, protože to by podle mého znamenalo konec integrované výroby oceli na severní Moravě. Byl bych rád, kdyby se prodal jako celek. Nemyslím si, že je reálné, aby ho prodali před tím, než to půjde do insolvence. Myslím si, že jde o takový marný pokus současného majitele vyhnout se insolvenci a prodat to ještě před tím," řekl Bělica. Soud ve čtvrtek dopoledne insolvenční řízení na návrh firmy zahájil.

Kraj podle hejtmana nemá možnosti, jak zaměstnancům pomoci. "Kraj nemá v tomto směru žádné pravomoci, jak do toho zasáhnout nebo vstoupit, bohužel," uvedl hejtman. Domnívá se, že pro zaměstnance bude složité najít uplatnění na trhu práce.

"Ti lidé jsou kvalifikovaní v hutnictví a obávám se, že Moravskoslezský kraj není schopen tyto lidi absorbovat bez toho, aniž by jim klesla životní úroveň a museli do nekvalifikovaných profesí. Pokud člověk pracuje v huti a je specialista na odlévání oceli, tak jinou kvalifikovanou práci v Moravskoslezském kraji nenajde, nebo velmi těžko. Doufám, že se najde nějaký, nejlépe český, investor, který fabriku zachrání. Myslím si, že to možné je," podotkl Bělica.

Primátor současný vývoj situace nepovažuje za překvapivý. "Situace byla poměrně neřešitelná už v těch úvodních fázích. Řízený proces insolvence nemusí být úplně špatně, pokud se povede najít nějakého strategického partnera, který by podnik v insolvenci odkoupil, tak by to mohlo být dobré," řekl Dohnal.

Investor, který udrží výrobu i zaměstanance

Cílem vlády je také najít pro firmu Liberty Ostrava takového investora, který zachová část výroby a udrží v huti velkou část zaměstnanců, uvedl ve čtvrtek sněmu Hospodářské komory ČR ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Vláda je podle něj v kontaktu s takovým investorem, k dosažení dohody je ale podle něho potřeba ujít ještě velký kus cesty.

"Do určité míry ten proces otvírá nové možnosti. Otvírá možnosti vstupu nového investora do té firmy, který by se mohl chovat zodpovědněji," řekl Síkela k zahájení insolvence. Stát bude své zájmy uplatňovat prostřednictvím pohledávky, kterou má za hutí státní pojišťovna EGAP.