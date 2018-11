Zaměstnanci i zákazníci – generace Z mění svět byznysu z obou stran

Generace Z je první, která celý svůj život prožila v digitální éře. S datem narození někdy ve druhé polovině devadesátých let (kterým rokem tato skupina skončí, zatím neumí nikdo stanovit) jsou to právě oni, kdo teď naplno vstupuje do produktivního věku – jako zaměstnanci i jako konzumenti. A přizpůsobit se jim bude muset ledacos. O tom, jak jim své služby nabízet, i o tom, jak je do vlastních služeb získat a jak jejich schopnosti efektivně využívat, proto byla řeč na konferenci Czech Economic Summit, kterou v Praze poprvé uspořádala ING Bank.

Osmnácté narozeniny příští rok oslaví lidé, kteří se už narodili do jednadvacátého století. Vyrostli ve světě, který byl poznamenaný nejistotou po 11. září 2001 i finanční krizí na konci první dekády nového století. Takzvaná generace Z neboli Zetka už ale tvoří pětinu (nejen) české populace.

"Za sedm let budeme mít v politice i na pozicích, kde jsme teď vy a já, novou generaci. A tito lidé chtějí jiný svět. Mají budoucnost ve svých rukou a ve svých kapsách," říká René C. W. Boender, dříve reklamní expert, který dlouhodobě spolupracuje s ING a dnes se věnuje mimo jiné právě motivačním přednáškám o změnách, které s sebou generace Z přináší.

Naráží při tom na fakt, že chytrý telefon neustále připojený k okolnímu světu je pro tuto generaci naprostou samozřejmostí. "Je na čase jim začít rozumět," dodává. Klíčem k jejich srdcím i peněženkám je podle něj energie a nadšení, které jim obchodníci a zaměstnavatelé nabídnou, ale i soucit a jejich potřeba pečovat o své okolí.

To, co dříve narození někdy považují za lenost, je z pohledu čerstvě dospělých spíš snaha udělat všechno jednoduše, efektivně, klidně a po svém bez ohledu na zavedené pořádky. Nastupující generace chce svět měnit a výsledky touží vidět rychle. Je to generace lidí, kteří jsou ambiciózní a potřebují všechno zažít na vlastní kůži, zároveň se zajímají o své okolí a životní prostředí a jsou i štědří a ochotní se na změnách aktivně podílet.

Generace Z v náručí obchodníků

Co z toho vyplývá pro obchodníky, kteří chtějí zaujmout jejich rostoucí kupní sílu? Jako pravidlo budoucnosti Boender navrhuje upravit dnes už stoletou zkratku KISS. Původní heslo amerického leteckého inovátora Kellyho Johnosona Keep it simple, stupid! (Nech to jednoduché, hlupáku!) ale pro novou éru doporučuje upravit na Keep it simple and smart! (Nech to jednoduché a chytré!) Byznys by podle něj měl co nejvíc vyjít vstříc touze Zetek ušetřit čas a využít jejich důvěry v moderní technologie. A profitovat z toho mohou všichni. "Mění se všechna odvětví včetně toho našeho. Za deset let navštíví klient banku nanejvýš čtyřikrát do roka, z toho jednou si tam zajde jen na kafe," říká s nadsázkou Isold Heemstra, generální ředitel české ING Bank.

Dobrým příkladem takových změn je bankovní sektor, kde jsou tyto trendy patrné už teď a během následujících let se zřejmě budou dál prohlubovat. Možnost potvrdit platbu pouze hlasem podle Boendera může být v roce 2029 už úplná samozřejmost. Stejně jako to, že lednička automaticky zaplatí účet za dovezené potraviny, které si třeba i sama objedná. Běžně v oběhu budou podle něj nějakým způsobem regulované stabilní kryptoměny jako bitcoin a další, naopak dolar a euro budou svoji roli globálních měn postupně ztrácet. I investice svěří bankéři v daleko větší míře složitým počítačům, schopným se učit a reagovat v minimálním čase na aktuální vývoj na trzích po celém světě.

"Umělá inteligence na nás působí někdy až děsivě," svěřuje se Boender, podle něj je ale pro generaci Z jejich telefon a internet v jistém smyslu důležitější než voda a chleba. A neutečou tomu ani ti, kdo mají v rodném listu letopočet z dvacátého století. "Kupte si chytré hodinky a připravte se na to, že pokud vám něco bude, zjistí to dřív ty hodinky než váš doktor," povzbuzuje starší ročníky k přijetí moderních vymožeností Boender.

Mladá generace vyžaduje flexibilitu v každém ohledu

Nastupující generace mladých dospělých ale už aktivně mění i pracovní prostředí. Chtějí flexibilní pracovní dobu i místo. Moderní technologie jim umožňují velkou část práce vykonávat odkudkoliv a Zetka toho chtějí využívat. Nechtějí jezdit na týdenní dovolenou, hledají práci, ve které budou moct cestovat po světě i několik měsíců v roce. Neradi respektují hierarchii ve firmách, a když mají nápad, chtějí, aby se o něm dozvěděl rovnou generální ředitel. Firmy, které chtějí dát generaci Z prostor, proto například ruší zasedací pořádek v kancelářích, a zaměstnanci si tak vybírají místo k sezení každý den třeba podle toho, jakou práci potřebují zrovna dělat - jestli kreativní, nebo naopak náročnou na soustředění, jestli chtějí ticho, nebo společnost kolegů. Běžnou součástí některých kanceláří se stávají odpočinkové zóny, herní prvky nebo tělocvičny.

"Banky fungují hodně tradičně a nejsou většinou považovány za inovátory. Proto jsme si i my v ING Bank v Česku museli uvědomit, že pokud chceme v budoucnu získat talenty na českém trhu, potřebujeme fungovat jinak než většina bank. Změnili jsme způsob uvažování a měníme způsob práce. Nikdo z vedení nemá vlastní kancelář. Já sám nemám ani vlastní stůl, prostě si každý den sednu na místo, kde je volno," říká z vlastní zkušenosti Isold Heemstra.

To, že je starší generace kritizují za nestálost, neznamená, že pro firmy nemohou být významným přínosem, pokud ty vědí, jak na ně. "Budou pro vás pracovat, když jim řeknete, co chcete a jak toho dosáhnete. Chtějí vizi a příběh." Lepšímu využívání jejich potenciálu ale podle Boendera brání mentální nastavení ostatních generací - kolegů a nadřízených mileniálů (dospívajících na přelomu tisíciletí) nebo tzv. baby boomerů.

"Pokud najmete tři nebo čtyři takové lidi, kteří chtějí měnit svět rychlostí světla, a dáte jim prostor, uspějete," povzbuzuje ale budoucí zaměstnavatele Boender.

"Abyste je zaujali, musíte být autentičtí a předvídatelní," dodává k tomu Jan Mühlfeit, kouč a mentor, jehož jméno je neodmyslitelně spojené s letitou úspěšnou kariérou v budování mezinárodních týmů v Microsoftu. Generaci Z ostatně stejně jako těm předcházejícím schází podle něj hlavně sebepoznání.

"Když se na to ptám dnešních vysokoškoláků, obvykle jen dvě procenta odpovídají, že se nějaké formě poznávání vlastní osobnosti věnují." Mühlfeitův úspěšný koncept pozitivního vedení pracovních týmů je přitom na znalosti slabých a silných stránek založený.

"Jako pozitivní lídr musíte najít, v čem je kdo nejlepší, podle toho zadat lidem práci, propojit je s ostatními a pak je motivovat jako celou organizaci," vysvětluje Mühlfeit. Nejlepší výkony totiž lidé podávají, pokud jsou ve stavu takzvaného flow (z anglického tok, proudění) - tedy naprostého soustředění, kdy čas plyne, aniž bychom si toho všímali. Toho lze ale podle Mühlfeitových zkušeností dosáhnout jen v oblasti, na kterou má člověk talent a kterou miluje. V takovém stavu mozek zpomaluje a vyplavuje hormony, které brání cítit hlad i bolest a pomáhají tak naprostou koncentraci udržet.

"Malé děti tohle dobře umí, protože poznají, na co mají talent a co je dobíjí. Proto se tak rychle učí. Když si hrají, neslyší a nevidí," připomíná zkušenost každého dnešního dospělého mentor. Soustřeďovat se na posilování slabých stránek jak ve škole, tak v práci je podle něj chyba, protože k maximální efektivitě se v takovém případě nedá ani přiblížit.

"Ve flow jsou lidé až o 500 procent produktivnější a učí se mnohem rychleji." Je to podle něj právě taková emoční vazba, která například stejnému dítěti na jedné straně umožní naučit se zpaměti jména 250 pokémonů, ale na druhé straně zabrání zapamatovat si jména českých panovníků v hodinách dějepisu. A u dospělých to funguje velmi podobně.

Co naopak flow spolehlivě ničí, je vyrušování okolním prostředím, třeba pokud zvoní mobilní telefon nebo chodí okolo kolegové, snaha dělat víc věcí najednou nebo pokud pracovní nástroje nefungují tak, jak mají.

Většina lidí nezná své silné stránky

Schopnost přizpůsobit se a rychle se učit je přitom podle Mühlfeita nejdůležitějším předpokladem úspěchu. Až

87 procent lidí ale své silné stránky v každodenní práci nevyužívá.

"Takoví lidé jdou ráno do práce naštvaní a vzápětí naštvou i celý zbytek pracovního týmu," zdůrazňuje Mühlfeit. Ve svých školeních proto učí manažery i sportovce, jak odhalit svůj talent, jak se dostat do stavu, kdy člověk pracuje, aniž by vnímal čas, a jak se v něm udržet. Soustřeďuje se při tom na dech, vnitřní dialog i vizualizaci úspěchu. "Když si řeknete, že patříte do první ligy, dostanete se tam. A když spadnete do druhé ligy, právě tohle duševní nastavení vás zase vytáhne zpátky," tvrdí. "Nemůžete ovlivnit podněty, které do vašeho života přicházejí. Volíte si ale, jak na ně zareagujete," říká motivační speaker.

Starší generace se tak v mnoha ohledech mají od Zetek co učit. "Bereme svou práci příliš vážně, musíme si začít zase hrát. Postavit si v práci hřiště. A to generace Z umí. Dejte jim šanci a oni to dokážou," uzavírá Boender.

Nic jiného ostatně ani zaměstnavatelům nezbude. Generace Z se zřejmě brzy stane nejpočetnější jednotlivou generací a s jejich pohledem na svět bude potřeba počítat.

Konferenci Czech Economic Summit zahájil Isold Heemstra, generální ředitel pořádající ING Bank

O své zkušenosti s mladou generací se podělil i kouč a mentor Jan Mühlfeit