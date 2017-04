Zaměstnanci firmy Mitas dostali přidáno, podle odborů ale málo. Stávka ve Zlíně bude

před 1 hodinou

Odbory stávku záměrně umístily mezi dvě směny, aby byl dopad na zaměstnavatele co nejmenší. Pro letošní rok požadují buď zvýšení o 30 korun na hodinu, nebo zvýšení na úroveň průměrné mzdy pro Zlínský kraj pro dané průmyslové odvětví, která je nyní asi 26 500 korun. Většina zaměstnanců ve výrobě má nyní 12 tisíc až 15 tisíc korun čistého v třísměnném provozu.

Zlín - Zaměstnanci společnosti Mitas, která vyrábí hlavně zemědělské a průmyslové pneumatiky, dostali přidáno. Mzdy v pražském a zlínském závodě se podle vedení firmy zvýšily jednostranně, kolektivní smlouvu se tam zatím nepodařilo společnosti vyjednat, řekl mluvčí Mitasu Aleš Kosina.

Ve zlínském závodě se v úterý přesto uskuteční kvůli nízkým mzdám plánovaná výstražná stávka. "Zvýšení mezd je malé a nic na situaci nemění," řekl předseda tamní odborové organizace Vladislav Jandásek.

Vedení Mitasu neuvedlo, o kolik mzdy ve Zlíně a Praze zvýšilo, podle Jandáska jde ve zlínském závodě průměrně o navýšení o sedm procent u dělníků a 2,8 procenta u technicko-hospodářských pracovníků. "To ale není dostatečné," řekl Jandásek.

Mitas v pražském a zlínském závodě zvýšil mzdy zpětně od ledna. "To je první z připravovaných kroků, díky kterým si naši zaměstnanci celkově polepší," uvedl Ralph Kellenberger, který je pověřený vedením kolektivního vyjednávání za společnost Mitas. "Vedení Mitasu věří, že se obě strany opět vrátí k jednacímu stolu, kde se dohodneme na reálném řešení, a nová kolektivní smlouva bude podepsána. To se již podařilo v závodu v Otrokovicích a míchárně směsí ve Zlíně," uvedl Kellenberger.

Ve zlínském závodě se výroba zastaví na dvě hodiny, a to od 12:45 do 14:45, odbory podle Jandáska stávku záměrně umístily mezi dvě směny, aby byl dopad na zaměstnavatele co nejmenší. Do stávky se mají zapojit všechny provozy s výjimkou hasičů či elektrikářů. Mezi 13:15 a 14:15 se uskuteční stávkový mítink, na který přijedou i zástupci dalších odborových svazů, kteří akci podporují, včetně předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly.

Stávková pohotovost v závodu platí od 10. března. Odboráři chtěli vyhlásit výstražnou stávku již 6. dubna, termín však posunuli kvůli stávce dopravců. Odbory již delší dobu požadují zvýšení mezd, dosud se však s vedením společnosti nedohodly.

Odbory požadují buď pro letošní rok zvýšení o 30 korun na hodinu, nebo zvýšení na úroveň průměrné mzdy pro Zlínský kraj pro dané průmyslové odvětví, která je podle Jandáska nyní asi 26 500 korun. Letos by se mzda ve zlínském závodě podle odborářů měla zvýšit tak, aby tento průměr překročila o sedm procent, od ledna příštího roku o deset procent a od července o 20 procent. Podle Jandáska je sice průměrná hrubá mzda v závodu asi 27 tisíc korun, ve skutečnosti však mají pracovníci ve výrobě nejvýše asi 20 tisíc korun čistého, většina má podle něj 12 tisíc až 15 tisíc korun čistého v třísměnném provozu.

Ke stávkové pohotovosti se podle Jandáska schylovalo už loni, Mitas však coby součást českého gumárenského holdingu ČGS Holding koupila švédská skupina Trelleborg. Odbory pak chtěly počkat, jak se k věci postaví nový majitel. Kvůli nízkým mzdám byla vyhlášena stávková pohotovost také v pražském závodě.

Mitas je jedním z předních evropských výrobců zemědělských pneumatik. Ve svých závodech v ČR, Srbsku a v USA firma vyrábí také průmyslové pneumatiky a pneumatiky pro motocykly.

autor: ČTK

Související články