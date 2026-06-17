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Ekonomika

Zaměstnanci České televize a rozhlasu vyhlásili stávku, projeví se ve vysílání

ČTK

Do jednodenní výstražné stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců obou veřejnoprávních médií, kteří chtějí dát najevo nesouhlas se záměrem vládní koalice změnit jejich financování.

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Stovky zaměstnanců České televize (ČT) přišly 3. června 2026 v černém oblečení před hlavní budovu na Kavčích horách vyjádřit protest proti změnám ve financování veřejnoprávních médií, které chce prosadit vládní koalice.Foto: ČTK
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Stávka se projeví ve vysílání s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Déčko, neohrozí ale klíčové funkce médií veřejné služby, oznámili ve středu organizátoři protestu před budovou rozhlasu v Praze.

„Zpravodajství a publicistika zůstanou v České televizi i Českém rozhlase zachovány v plném rozsahu. Stávka neporuší zákon, kodexy ani závazky veřejné služby,“ uvedli zástupci obou médií a iniciativy Veřejnoprávně.

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Vláda v pondělí schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Rozpočty obou institucí se tak vrátí před loňské zvýšení poplatků a sníží se o zhruba 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. Česká televize a Český rozhlas už uvedl, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců.

Podle iniciativy Veřejnoprávně vláda svým rozhodnutím potvrdila, že jejím cílem jsou slabá a ovladatelná veřejnoprávní média. „Zrušením poplatků, převedením financování pod státní rozpočet a současným razantním výpadkem příjmů otevřeně útočí na stabilitu a nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Zaměstnanci chtějí stávkou chránit nezávislost a kvalitu vysílání, svobodné rozhodování o jeho obsahu i možnost pracovat bez politického nebo jiného nátlaku,“ uvedla ve středečním prohlášení.

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Stávka se v České televizi projeví na všech stanicích kromě Déčka, na sociálních sítích, v iVysílání, na webech i teletextu. „Součástí stávky bude protestní shromáždění v pondělí mezi 12:00 a 13:00 před budovou zpravodajství ČT,“ řekl Jan Moláček ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v České televizi.

Výstražná stávka se projeví také na všech stanicích Českého rozhlasu kromě dětské stanice Radio Junior. „Celoplošné, regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. A zapojí se i Symfonický orchestr Českého rozhlasu,“ doplnil Jan Herget ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně v Českém rozhlase.

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Do stávky se podle organizátorů zapojí také zaměstnanci, kteří nejsou běžně slyšet ani vidět ve vysílání a nezajišťují kritický provoz obou institucí. Další konkrétní projevy stávky iniciativa představí v pondělí.

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