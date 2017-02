Zaměstnanci Alitalie kvůli rušení míst vstoupili do stávky, zrušen je i let z Prahy

před 17 minutami

Část zaměstnanců italské letecké společnosti Alitalia dnes vstoupila do čtyřiadvacetihodinové stávky. Protestují tak proti plánům na řešení špatné finanční situace podniku, zejména proti snižování počtu pracovních míst. Zrušeno dnes bylo zhruba 60 procent letů. Byl zrušen i let z Říma do Prahy a zpět. V prosinci společnost schválila nový podnikatelský plán, který zahrnuje snižování počtu pracovníků. Spekuluje se o zrušení 1500 až 3000 pracovních míst. Od 14 hodin se k protestní akci připojil v Itálii čtyřhodinovou stávkou pozemní personál i několika dalších aerolinek.

autor: ČTK