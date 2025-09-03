Ekonomika

Zalando prohrálo soudní spor ohledně unijních pravidel moderování obsahu

Největší evropský internetový prodejce módy Zalando prohrál soudní spor s Evropskou komisí. Doufal, že se na něj nevztahují pravidla moderování on-line obsahu podle nařízení o digitálních službách pro velké firmy. Soud v Lucemburku ale svými argumenty nepřesvědčil. Zalando se odvolá.
Unijní nařízení o digitálních službách podnik označuje za takzvanou velmi velkou online platformu (VLOP) s přísnějšími povinnostmi ohledně transparentnosti a bezpečnosti. Firmu tak řadí do stejné kategorie jako Google nebo Meta Platforms.

Společnost Zalando argumentovala, že se liší od jiných online gigantů. Namítala, že poskytuje hybridní službu sestávající jak z online obchodu, tak z online tržiště, kde prodává své vlastní produkty i produkty poskytované partnery. Uváděla také, že její stránky v průměru denně navštěvuje méně lidí, než vyhodnotil regulační orgán EU pro technologie.

Podle soudu je ale Zalando označováno jako velmi velká on-line platforma po právu, a musí tak postupovat přísně při odstraňování nelegálního obsahu na internetu, jak stanovuje nařízení. Společnost se proti rozsudku odvolá k Nejvyššímu evropskému soudu.

"Náš vysoce kontrolovaný obchodní model nepředstavuje 'systémové riziko' šíření škodlivého nebo nelegálního obsahu od třetích stran, jak se předpokládá u VLOP," uvedlo Zalando s tím, že ho závěr soudu zklamal. "Proti rozsudku se odvoláme," dodalo.

Dnešní rozsudek je první ve věci, kdy se nějaká firma ohradila proti DSA, píše agentura Reuters. Příští týden bude soud v Lucemburku rozhodovat o žalobách Mety a TikToku týkajících se tohoto nařízení. Americká a čínská firma odmítají platit Komisi za to, že kontroluje, nakolik pravidla DSA respektují.

 
Další zprávy