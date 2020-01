Havlíček slíbil lépe strukturovanou zakázku na IT systém. Tu původní zruší bez sankce

Zakázka na IT systém k elektronickým dálničním známkám bude zrušena bez jakékoliv sankce. Po uvedení do funkce ministra dopravy to novinářům řekl vicepremiér Karel Havlíček (ANO).

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se původně na dodávce a provozu systému za 401 milionů korun dohodl s firmou Asseco Central Europe, podle Havlíčka bude zakázka po konstruktivní dohodě s firmou ukončena bez toho, aby stát platil penále. Související V Česku za 401 milionů, na Slovensku sedmkrát méně. Systém známek tam zlevnil tendr Kvůli manažerskému nezvládnutí zakázky v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl odvolání dosavadního šéfa dopravy Vladimíra Kremlíka (ANO). V pátek ho ve funkci nahradil Havlíček. "Začíná nové kolo, nová zakázka bude lépe strukturovaná, jednodušší, poučili jsme se," uvedl Havlíček. Nová zakázka bude podle Havlíčka připravena tak, aby lidé mohli bez problémů od příštího roku kupovat dálniční známky elektronicky. Havlíček dodal, že dál nebude řešit přípravu zrušené zakázky, počká na výsledek vyšetřování policie. Zopakoval zjištění, že u zrodu zakázky byla rodinná vazba mezi zaměstnancem SFDI a vybranou firmou. "V tuto chvíli se to dá řešit (jen) trestním oznámením," uvedl. Věc je podle něj v rukou policie a ministerstvo počká na její výsledky. O trestním oznámení hovořil už ve středu Babiš. Elektronické dálniční známky by měly začít fungovat od příštího roku a zcela nahradit dosavadní papírové kupony. Video: Elektronické dálniční známky? Směšné, ročně o 75 mil. dražší než papírové, říká Bláha 18:19 Kdybychom tu neseděli, stát by utratil 400 mega a nikdo by ani nemrkl, stát má tendenci vymýšlet zbytečně složité věci, setrvačnost je těžké měnit. | Video: Martin Veselovský