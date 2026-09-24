Zájemců je několik. Potravinové řetězce v Evropě zvažují odkup aktivit Tesca

Mezi zájemci o odkup aktivit britského řetězce Tesco ve střední Evropě je i majitel Lidlu a Kauflandu, společnost Schwarz Gruppe. Ve čtvrtek o tom informoval britský deník Financial Times (FT). O koupi podle jeho zdrojů projevují zájem také nizozemský řetězec supermarketů Ahold Delhaize a polský diskontní řetězec Biedronka.
List už v červenci informoval, že Tesco zvažuje prodej svých aktivit v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Tato divize firmy pro kontinentální Evropu v loňském roce vykázala tržby 4,5 miliardy liber (128 miliard Kč), ale upravený provozní zisk z nich činil pouze 115 milionů liber. Celkové tržby skupiny Tesco dosáhly 66,6 miliardy liber.
Tesco podle listu spolupracuje na prodeji s poradci z bank Goldman Sachs a Citi. Slovenské a české aktivity plánuje prodat odděleně od těch maďarských. V Maďarsku se totiž očekává, že prodej zkomplikují některá vládní opatření.
Lidl již působí v České republice i na Slovensku. Majitel prodejen Albert, společnost Ahold Delhaize, podniká v České republice a polský řetězec Biedronka, vlastněný portugalskou maloobchodní skupinou Jerónimo Martins, loni vstoupil na slovenský trh.
Největší britský řetězec supermarketů provozuje ve střední Evropě 561 obchodů. Je ale pod tlakem kvůli rostoucí konkurenci.
Aktivity v Maďarsku – zemi, kde Tesco v roce 1995 otevřelo svou první evropskou prodejnu – se ocitly pod dalším tlakem v důsledku rozhodnutí předchozí vlády Viktora Orbána zavést cenovou regulaci a zvláštní daně. Ty obzvláště tvrdě dopadly na maloobchodníky se zahraničními vlastníky. Cenová regulace zatím zůstává v platnosti i za vlády nynějšího premiéra Pétera Magyara.
Středoevropské aktivity společnosti Tesco představují její jedinou rozsáhlou obchodní činnost mimo Británii a Irsko. Firma ukončila budování svého zahraničního obchodního impéria po skandálu s účetnictvím na domácím trhu v roce 2014. Následně prodala své podniky v Jižní Koreji, Thajsku a v Malajsii.
Tesco bylo v Británii založeno v roce 1919. Na český i slovenský trh firma vstoupila v roce 1996.
Mohlo by vás také zajímat: 97letá Betty Bromageová rok po mrtvici znovu stanula na křídle letadla
Sedmkrát vyšší šance na obchod. Firmám s rychlou reakcí pomáhá AI
Tvrdý trest za korupci: Gólman Kalina vyfasoval 20 let a obří pokutu k tomu
Gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise Fotbalové asociace ČR rekordní trest - zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500.000 korun. Komise o tom informovala v komuniké.
Poradce Chameneího pohrozil rozšířením války. Mohla by se dostat až k Indickému oceánu
Pokud USA znovu zaútočí, mohl by Teherán rozšířit válku na Blízkém východě až k Indickému oceánu, řekl ve čtvrtek poradce íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího. Íránští představitelé již dříve pohrozili, že v případě obnovení amerických útoků rozšíří geografický rozsah konfliktu.
Záhada za Tutanchamonovou zdí. Egyptolog Bárta mírní sen o hrobce Nefertiti
Nové poznatky o Tutanchamonově hrobce oživily představu, že za jejími stěnami čeká další velký objev – podle badatelů možná i hrob královny Nefertiti. Český egyptolog Miroslav Bárta existenci neznámých prostor nevylučuje. Pro jejich původ však nabízí střízlivější vysvětlení: mohlo by jít o nedokončenou část faraonovy hrobky. K představě, že uvnitř odpočívá slavná královna, je skeptičtější.
Hitlerovo alibi nesedí. Nové dokumenty odkrývají detaily záhadné smrti jeho neteře
Smrt Geli Raubalové, Hitlerovy neteře a podle některých spekulací také jeho milenky, patří k nejzáhadnějším epizodám z osobního života nacistického vůdce. Dosavadní verze událostí hovoří o tom, že třiadvacetiletá dívka v září 1931 spáchala sebevraždu po hádce s Hitlerem, který měl pro dobu její smrti alibi. Nově objevené dokumenty však na tuto verzi vrhají řadu pochybností.
ŽIVĚ Pokud chce Zelenskyj jednat s Putinem, ať přijede do Moskvy, vzkazuje Kreml
Pokud chce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednat se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, může přijet do Moskvy. Ve středu to podle agentury TASS řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Uvedl také, že v současnosti nejsou žádné konkrétní plány na jednání na nejvyšší úrovni o Ukrajině, a obvinil napadenou zemi, že pokračuje v útocích na Rusko, předpoklady pro mírová jednání tak nejsou.