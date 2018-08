Zájem o půjčky na bydlení předčil naše očekávání. Pomoc navýšíme až na miliardu, říká Dostálová

Stát začal přijímat žádosti mladých o výhodné půjčky na bydlení. První čísla ukázala, že zájem o ně je enormní. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) tak hned po středečním jednání kabinetu před novináři oznámila, že se peníze na zvýhodněné půjčky mohou ještě letos navýšit z původně plánovaných 650 milionů korun na miliardu. Bližší informace však zatím neuvedla.

Jaký je teď zájem o půjčky?

Musím říct, že to předčilo naše očekávání (v černých scénářích očekával Státní fond rozvoje bydlení, že by v prvním dnu mohli lidé zažádat až o miliardu korun, nakonec to však bylo 300 milionů, pozn. red). Zájem je skutečně enormní, takže už dnes víme, že budeme navyšovat to, co jsme předpokládali v letošním roce.

Kdy přesně uvolníte další peníze?

Na tento rok máme uvolněno 650 milionů korun. Dneska to vypuklo, takže to vyhodnocujeme. Počet žádostí bude podle odhadu telefonických rozhovorů enormní, takže počítáme s tím, že už to v letošním roce navýšíme až na jednu miliardu.

Jinak plánujeme uvolňovat vždycky zhruba kolem jedné miliardy právě na půjčky pro bydlení mladých. Pokud by se peníze i nadále nedostávaly, tak budeme vyjednávat s ministerstvem financí o navýšení.

Co říkáte na výhrady, že půjčky nepomohou mladým lidem ve velkých městech? Ta částka je nízká a neřeší to problém bydlení v celé republice.

Tak to úplně nenasvědčuje zájmu, který o ty půjčky je. Samozřejmě my necílíme primárně na velká města, ale tu půjčku lze kombinovat i s hypotečním nebo jiným úvěrem, takže může pomoci i mladým lidem v Praze a ve velkých městech. Primárně ale cílíme na venkov a střední města, kde jsou lidé s nižšími příjmy. Je tam nižší bonita zájemců o půjčku a jsou tam i nižší ceny nemovitostí.

Pro kolik lidí půjčky v první fázi programu vystačí?

To jde těžko odhadnout, ani zhruba to nelze. Dneska se začínají přijímat žádosti, pojďme se o tom pobavit za tři měsíce, jaká je skutečná potřeba mladých lidí, jak se budou navyšovat ty zdroje.

Jakou pomoc s bydlením chystáte pro Pražany, kde ceny bytů stouply tak, že jsou pro mladé téměř nedosažitelné?

Pro Prahu a další velká města chystáme program nájemního bydlení, na kterém by se mohla podílet i města či neziskové organizace. Samozřejmě to budeme kombinovat i se sociálním bydlením nebo pomocí lidem v bytové nouzi. O takové programy je veliký zájem.

V praxi by to fungovalo tak, že když Praha, Brno či Ostrava budou chtít stavět například stobytové domy, tak pětina těchto bytů by měla sloužit sociálním účelům, na které by města dostala dotaci, a zbytek - na to by dostala zvýhodněný úvěr.