S rostoucími sazbami stoupá zájem o spořicí účty. Banky soupeří lákavými nabídkami

Centrální banka opět zvedla základní úrokovou sazbu, nyní činí 5,75 procenta. Některé banky ihned zareagovaly navýšením sazeb na spořicích účtech. O ty je teď větší zájem i kvůli válce na Ukrajině. Lidé chtějí mít peníze "po ruce". Za poslední roky nebývale štědré úročení vkladů ale i tak zdaleka nepokryje vysokou inflaci. V přehledu Aktuálně.cz zjistíte, jaké jsou nabídky jednotlivých bank.

Úrokové sazby na spořicích účtech rostou za poslední měsíce nebývale rychlým tempem. Ještě loni se pohybovaly lehce nad nulou, nyní lze najít nabídku i pětiprocentního úročení vkladů. Banky tak reagují na rychlé zvyšování základní sazby Českou národní bankou (ČNB). Tato sazba znamená, že banky své volné prostředky u ČNB ukládají právě s tímto výnosem, proto se jich snaží od občanů "stáhnout" co nejvíce.

Spořicí účty patří dlouhodobě k oblíbeným produktům. Ačkoliv se banky snaží nabízet lepší zhodnocení úspor v době vysoké inflace formou investic, "spořákům" Češi důvěřují nejvíc po běžném účtu. Potvrdil to průzkum společnosti Broker Consulting.

Ten zjistil, že na spořicí účet spoléhá polovina (50,9 procenta) Čechů, nejčastěji Pražané.

"Tyto produkty ale mají sloužit pro držení krátkodobé rezervy a pro běžné platební operace. Pro jakékoliv dlouhodobé ukládaní jsou naprosto

nevhodné," uvádí k výsledkům Martin Novák, analytik Broker Consulting.

Průzkum dále zjistil, že téměř dvě pětiny lidí (39,8 procenta) mají část peněz uloženou i v penzijním spoření, týká se to zejména osob starších 54 let. Stavební spoření využívá k uložení financí více než čtvrtina Čechů (28,3 procenta), nejčastěji lidé mezi 36 a 44 lety.

Ve standardních investičních nástrojích, jako jsou podílové fondy či státní dluhopisy, ukládá peníze pětina respondentů. Standardní investice volí nejčastěji lidé mezi 45 až 53 lety.

A více než desetina Čechů (13,1 procenta) si také ukládá hotovost doma na bezpečném místě, nejvíce věková skupina 27 až 35 let, zatímco starší generace 54+ volí tuto možnost nejméně často. Hotovost "pod polštářem" mají nejčastěji Jihočeši a lidé se základním vzděláním.

Malá část respondentů (5,2 procenta) pak uvádí, že si peníze ukládá také do kryptoměn a dalších spekulativních investic. K uložení peněz do alternativních investic, například do drahých kovů, starožitností či uměleckých děl, přistupuje také jen pět procent Čechů. Nejméně využívají Češi pro uložení peněz termínované vklady (4,6 procenta), a to převážně lidé starší 54 let.

Úroky vystoupaly z nuly na pět procent

Například v České spořitelně podle slov mluvčího Filipa Hrubého ale zájem o investice poslední dobou výrazně roste.

"Vkladové ani spořicí produkty nejsou ty, které by mohly ochránit úspory proti inflaci, protože se jedná o produkty určené k tvorbě krátkodobé finanční rezervy v řádu jednotek měsíčních provozních výdajů klienta, respektive jeho domácnosti. Pro dlouhodobé zhodnocení úspor a jejich ochranu před inflací klientům doporučujeme investiční produkty typu podílových fondů," říká Hrubý.

Tvrdí, že zájem klientů spořitelny o investice potvrzuje fakt, že v loňském roce se poprvé vyrovnal objem prostředků na spořicích účtech a v investičních produktech - v obou případech se objem prostředků pohybuje okolo 260 miliard korun.

Radek Lišák z Expobank CZ ale upozorňuje, že sice investice mohou lépe zhodnotit úspory, ale na rozdíl od nich jsou finanční prostředky na bankovních účtech ze zákona pojištěné, a to do výše ekvivalentu sto tisíc eur, tedy podle současného kurzu přibližně dvou a půl milionu korun. A to může v nejisté době hrát důležitou roli.

Na další zvýšení sazeb ČNB zareagovaly některé banky ihned. Například Trinity bank zvedla úrokovou sazbu na 5,08 procenta.

"Bezprostředně jsme tak reagovali na navýšení základní sazby ze strany ČNB. Úrok je určen pro vklady do 400 tisíc korun s roční fixací. Účet si může založit každý online na webu banky," říká mluvčí banky Radka Černá. Podle ní se jedná o dosud nejvyšší úrok spoření na českém bankovním trhu.

V případě, že si klient fixaci prostředků na 12 měsíců nesjedná, spořicí účet Dobrý klient nově poskytne roční úrokovou sazbu 4,08 procenta, a to bez omezení výše vkladu.

Také Air bank reagovala na novou výši sazby ČNB a oznámila, že zvyšuje úročení na spořicím účtu o půl procenta. "Od pátku 13. května zvyšujeme bonusový úrok na korunovém spořicím účtu. U vkladů do 250 tisíc korun budou moci klienti nově získat bonusovou sazbu 3,5 procenta ročně," uvedla mluvčí banky Jana Pokorná.

Podle ní na vyšší úročení mohou dosáhnout všichni klienti Air Bank se spořicím účtem v českých korunách. Podmínkou je pětkrát za měsíc zaplatit kartou nákup v jakékoliv výši.

Podle Pokorné je spořicí účet dlouhodobě oblíbeným produktem, nyní ale v bance pozorují větší zájem klientů. "V posledních týdnech se setkáváme s tím, že si klienti v souvislosti s válkou na Ukrajině a nejistotou v budoucnost volné peníze spíše než na dlouhodobé investice ukládají tam, kde je mají kdykoli po ruce, třeba právě na spořicí účet," říká Pokorná.

Upozorňuje ale, že spořicí účet neslouží k dlouhodobému zhodnocování peněz, k tomu jsou určeny právě investiční produkty. "Význam spořicího účtu je v tom, že si na něj může klient převést peníze, které nepotřebuje na své běžné měsíčně výdaje. Má tak rezervu pro nenadálé výdaje. Peníze může v případě potřeby kdykoli využít, protože spořicí účet nemá u nás žádnou výpovědní dobu," dodává Pokorná.

Podobně to vidí Lucie Brunclíková z banky Creditas. "Vnímáme velký zájem o spořicí účty. Do nabídky jsme nově zařadili termínovaný vklad s kratším trváním šest měsíců, a ten se setkal už od počátku s velkým zájmem klientů. Stoupá také zájem o investování. Vzhledem k nejasnému vývoji spojenému s válkou na Ukrajině ale klienti preferují produkty s kratší splatností," říká Brunclíková.

Projděte si aktuální nabídku bank v přehledové tabulce (uvedené informace poskytli redakci mluvčí jednotlivých bank):