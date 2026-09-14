Zájem o nové zdroje vytápění stagnuje. Na vině je nejistota ohledně cen energií

Zájem českých domácností o nové zdroje vytápění stagnuje. V loňském roce se podle topenářů na tuzemském trhu prodalo nejméně nových zdrojů do 50 kilowattů (kW) za posledních 15 let a vývoj poptávky v letošním roce na to navazuje.
Příčinou je především přetrvávající nejistota kolem vývoje cen energií. V pondělí to uvedl prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka. Velká část domácností tak nadále provozuje kotle na hranici životnosti, v provozu zůstává přes 100 tisíc zařízení, které už nesplňují nové emisní normy.
„Letošní sezona bohužel navazuje na tu loňskou s tím, že je stále velice malý zájem o instalaci nových zdrojů tepla pro vytápění domácností,“ řekl Lyčka.
V posledních týdnech, tedy krátce před začátkem nové topné sezóny, se zájem podle něj začíná mírně navyšovat, ale nevypadá to na zásadní obrat.
Podle Lyčky se slabý zájem projevuje u většiny zdrojů tepla s výkonem do 50 kW, tedy u plynových kotlů, tepelných čerpadel, kotlů na biomasu a ostatních kotlů na pevná paliva nebo elektrokotlů.
„Je to podle našich zjištění především v důsledku trvající nejistoty občanů okolo vývoje cen a dostupnosti základních energonositelů, tedy plynu a elektřiny, ale i například dřevních pelet. U významné části domácností jsou již stávající zdroje tepla pro vytápění na hranici životnosti, ale výměnu starého za nový odkládají na poslední možnou chvíli, protože situace s energetickými komoditami je stále turbulentní a vývoj nejistý," popsal Lyčka.
S tím je navíc spojen i provoz v současnosti už zakázaných kotlů na pevná paliva nižších tříd. Od září 2024 v Česku platí zákaz provozu kotlů na pevná paliva první a druhé emisní třídy.
Podle asociace ovšem i tak zůstává mezi domácnostmi více než 100 tisíc těchto zařízení, přičemž vyšší desítky tisíc jsou používány jako hlavní zdroj. Jejich počet se podle Lyčky nyní nijak zvlášť nesnižuje.
Klesá navíc i počet povinných kontrol na pevná paliva. V minulosti se podle Lyčky významná část kontrol prováděla ve spojitosti s výměnou starého kotle v rámci dotací.
„Přímé dotace na výměny se zásadním způsobem snížily, takže se to projevilo i ve sníženém počtu dotovaných výměn a tedy i ve sníženém počtu kontrol,“ dodal Lyčka.
Začátek topné sezony se přitom blíží. Podle vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu topná sezona trvá od začátku září do konce května. V praxi se ale topit začíná podle vývoje počasí většinou až v průběhu září, někdy i října.
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