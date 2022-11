Boom fotovoltaiky a tepelných čerpadel v krizi. Expert poradí, zda a jak se vyplatí

Energetická krize, kterou provází raketové zdražování a obavy o nedostatek plynu, obrátila pozornost k alternativním zdrojům. Výrobci potvrzují růst zájmu o solární panely i tepelná čerpadla. Energetický expert a člen dozorčí rady firmy Columbus Energy Petr Vaverka čtenářům Aktuálně.cz poradí, kdy se montáž solárů a čerpadel vyplatí i kolik si připravit peněz. Pokládat otázky můžete již nyní.

Solární elektrárny jsou aktuálně nejrychleji rostoucím obnovitelným zdrojem v Evropské unii a stoupající oblibě se těší i v Česku. Jen v letošním prvním pololetí vzniklo podle Solární asociace 9354 slunečních elektráren s celkovým výkonem 74,8 megawattu. To je více než za celý loňský rok, kdy bylo instalováno 9321 fotovoltaických elektráren s výkonem 62 megawattů.

"Od počátku růstu cen v druhé polovině loňského roku je zájem o nové instalace rekordní u domácností i firem. Již loni bylo do Nové zelené úsporám (dotační program - pozn. red.) podáno dvakrát více žádostí než v roce 2020, letos jsme stejný počet pokořili už v polovině roku," uvedl v říjnu programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

Loni většinu žádostí tvořily menší instalace na rodinných domech. Řada domácností totiž v době raketového zdražování energií vidí soláry jako nejlepší možnou volbu.

Vedle toho se lidé enormně zajímají také o montáže tepelných čerpadel. Potvrzují to data výrobců, podle nichž se nyní dodací lhůty prodloužily z pár týdnů i na několik měsíců. Asociace pro využití tepelných čerpadel odhaduje, že prodeje letos meziročně vzrostou o 50 procent.

Komora obnovitelných zdrojů energie předpovídá, že do roku 2027 přejde na čisté vytápění až 500 tisíc domácností, z toho nejméně polovina bude využívat právě tepelná čerpadla. Alternativní zdroje energií mají tuzemsku také pomoci vyvázat se ze závislosti na ruském plynu. Komora se domnívá, že obnovitelné zdroje mohou do pěti let nahradit deset až 20 procent plynu z Ruska.

Vláda zároveň koncem září schválila pro obnovitelné zdroje energie klíčový návrh, který měl usnadnit stavbu solárních elektráren. Ten však zatím oproti předpokladům neprošel sněmovnou.

Podle návrhu nemělo být pro zelené elektrárny do 50 kilowattů třeba stavební povolení ani licence od Energetického regulačního úřadu. Nyní limit činí jen deset kilowattů. Novelu předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort navrhl její projednání ve zrychleném legislativním procesu, protože usiloval o to, aby začala platit již letos. To se ale nelíbilo opozici, která návrh na schválení novely již v prvním čtení vetovala.

Komu se vyplatí pořídit fotovoltaiku či tepelné čerpadlo? Jak komplikovaný je celý proces a kolik bude stát? Online rozhovor pro Aktuálně.cz s energetickým expertem Petrem Vaverkou odstartuje ve středu 16. listopadu v 10 hodin. Pokládat dotazy však můžete už nyní.