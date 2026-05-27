Zájem lidí o státní dluhopisy přesáhl 50 miliard korun

Lidé si dosud objednali české státní dluhopisy za 50,1 miliardy korun. Více než polovina z celkové sumy připadá na pětileté fixní dluhopisy s úrokem 4,544 procenta. Informovalo o tom ve středu ministerstvo financí.
Zájem o Dluhopisy Republiky více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard korun. Ministerstvo minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června.
Ministerstvo Dluhopisy Republiky nabízí od 14. května. Fixních pětiletých si lidé zatím objednali za 27,5 miliardy korun. Na tříměsíční obligaci s úrokem 3,5 procenta připadá 15,4 miliardy korun a na pětiletý protiinflační dluhopis 7,2 miliardy korun. „Zájemci si založili již přes 50.000 nových majetkových účtů. Prostřednictvím bezplatného elektronického přístupu si již dluhopisy objednalo téměř 58.000 zájemců,“ uvedlo ministerstvo. Podle ministryně Aleny Schillerové (ANO) zájem předčil očekávání.
Objednané dluhopisy musí lidé zaplatit do 7. července. Podle ministerstva je skoro jisté, že zaplacených dluhopisů bude o něco méně než objednaných, protože někteří zájemci si mohou mezitím svůj zájem rozmyslet nebo snížit. „I tak dosavadní poptávka nasvědčuje tomu, že stát dostane možnost si výrazně méně půjčit na finančních trzích, a zvýšit tak diverzifikaci svých dluhových závazků, což je pozitivní krok,“ sdělil úřad. Emise dluhopisů se uskuteční 15. července.
Druhé upisovací období bude od 24. srpna do 4. října a v nabídce bude pouze obligace. Třetí upisovací období je naplánováno na podzimní a předvánoční období a bude opět obsahovat všechny tři typy dluhopisů.
Lidé mohou dluhopisy nakoupit elektronicky na webové stránce https://pssd.sporicidluhopisycr.cz/. Pro vytvoření osobního majetkového účtu je třeba se přihlásit identitou občana, nebo si nechat poslat poštou přihlašovací údaje. Lidé, kteří už z minulosti majetkový účet mají, ho mohou dál využívat. Všechny typy obligací je také možné koupit na vybraných pobočkách ČSOB, pětileté dluhopisy rovněž na vybraných pobočkách České spořitelny.
Dluhopisy Republiky už ministerstvo financí vydávalo v letech 2018 až 2021, kdy byla Schillerová ministryní financí v předchozí vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Zbyněk Stanjura (ODS), který ministerskou funkci zastával v letech 2021 až 2025, vydávání dluhopisů zastavil, podle něj to přinášelo státu vyšší náklady než prodej dluhopisů institucionálním investorům.
Prodej státních dluhopisů občanům v Česku jako první zavedl v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek (tehdy TOP 09). Poslední emise z tohoto programu se uskutečnila v roce 2014.
Předchozí dvě sezony končil se Stanley Cupem nad hlavou, jako kapitán floridské vítězné mašiny. Teď je Aleksander Barkov po deseti letech na mistrovství světa a v zítřejším čtvrtfinále bude pro český tým největší hrozbou. Jinak má přitom 30letý finský lídr k Česku mimořádně vřelý vztah.
Poslanci nezvolili v dnešním prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní Sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou, v dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo.
Nový maďarský premiér Péter Magyar krátce potěšil Kyjev, píší média. V polovině května totiž v Maďarsku přestal platit zákaz dovozu ukrajinských potravin. I vzhledem k chystané schůzce s vedením EU podnítil spekulace, nakolik se bude v přístupu k Ukrajině lišit od svého předchůdce Viktora Orbána. Naděje ale rychle pohasly.
„Zatímco loni ještě do české muniční iniciativy přispívalo 18 zemí, letos se počet snížil na polovinu," řekl český prezident Petr Pavel deníku Financial Times. Na středeční dotaz médií během jeho cesty do estonské metropole Tallinnu doplnil detaily toho, jak pomoc Ukrajině funguje. Zároveň se kriticky vyjádřil k současné české vládě.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket na protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.