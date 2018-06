Zahřívaný tabák v iQOS se zdaní, superhrubá mzda zůstává. Vláda schválila daňový balíček

Bez daně už to nepůjde. (ilustrační foto) | Foto: Reuters

Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši, jako je u tabáku ke kouření.

Praha - V Česku by měla být nově zavedena daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Týkat by se to mělo například výrobků iQOS od společnosti Philip Morris, ve kterých se na rozdíl od cigaret tabák jen zahřívá. Zdanění totiž obsahuje takzvaný daňový balíček, který dnes schválila vláda. Podle Philip Morris ČR je vládní návrh v souladu s celoevropským trendem.

Materiál dále obsahuje změny i u zákona o dani z příjmu, dani z hazardních her, zákona o Finanční správě ČR, zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) nebo daňového řádu.

"Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu," uvedlo ministerstvo vedené Alenou Schillerovou (ANO).

Návrh teď projedná Poslanecká sněmovna, v níž končící vláda hnutí ANO v demisi nemá potřebnou většinu.

Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků by podle návrhu měla být aplikována na váhu, se sazbou daně ve stejné výši, jako je u tabáku ke kouření. "Výsledná míra zdanění bude vzhledem k nízké hmotnosti tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích nižší než například v případě cigaret, což mimo jiné reflektuje skutečnost, že by se mělo jednat o méně škodlivé výrobky pro lidské zdraví, než je tomu u tradičních tabákových komodit," uvedlo ministerstvo.

V novele se také upravují podmínky pro aplikaci tabákové nálepky na jednotlivá balení cigaret.

"Vládou schválená daň ze zahřívaných tabákových výrobků má stejnou sazbu jako tabák ke kouření. Takovýto přístup zvolily i ostatní evropské státy. Vládní návrh je tedy v souladu s celoevropským trendem," komentoval rozhodnutí kabinetu člen představenstva Philip Morris ČR Tomáš Korkoš.

V případě novely zákona o daních z příjmu ministerstvo navrhuje zavést požadavky EU ohledně pravidel proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Dále obsahuje úpravu spočívající v rozšíření oznamovací povinnosti o odvedené sražené dani z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí, a to i na osvobozené příjmy a příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice.

V oblasti DPH materiál v rámci takzvané řádné novely zákona navrhuje kvůli neslučitelnosti s právem EU zrušit loni zavedené opatření, podle kterého veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas mohou uplatňovat nárok na odpočet DPH za pořízené zboží nebo služby ve stejném rozsahu, jako ho mohou uplatňovat komerční rozhlasové a televizní stanice.

Změnou by Český rozhlas podle svého úterního vyjádření mohl přijít až o 120 milionů korun ročně. Roční výdaje rozhlasu jsou zhruba 2,25 miliardy korun.

"Ponecháním současné právní úpravy týkající se rozhlasového a televizního vysílání prováděného provozovateli ze zákona, která je neslučitelná se směrnicí o dani z přidané hodnoty, se Česká republika vystavuje riziku zahájení řízení pro neplnění povinností, které vyplývají z práva Evropské unie, včetně uložení peněžitých sankcí," uvádí materiál.

Dále ministerstvo do novely promítlo požadavky EU ohledně uplatňování DPH v případě poukazů a přeshraničního poskytování digitálních služeb.

Novela zákona o dani z hazardních her, kterou materiál rovněž obsahuje, se snaží zjednodušit a zefektivnit správu daně. Například prostřednictvím změny způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady tak, aby bylo méně často nutné podávat dodatečná daňová přiznání. Nově by podle materiálu měl tuto daň spravovat Specializovaný finanční úřad, což obsahuje návrh novely zákona o Finanční správě ČR.

Materiál neobsahuje původní návrh ministerstva na zrušení superhrubé mzdy. O záměru již na konci dubna informovala senátory ministryně financí v demisi Alena Schillerová. Podle ní na to nemá vláda nyní politickou podporu, a změny by tak měly vycházet pouze z požadavků Evropské unie.