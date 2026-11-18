Ve čtvrtek 19. listopadu odpadnou miliony zaměstnanců a studentů s náhlou chřipkou. Takto zahraniční média píší o nadcházejícím vydání šestého dílu Grand Theft Auto – pravděpodobně nejúspěšnější videoherní série všech dob. Už nyní je zřejmé, že půjde o jednu z nejdražších a nejvýdělečnějších her historie – podle odhadů by jen během prvních měsíců měla přinést tržby blížící se 70 miliardám korun.
Na pokračování legendární série od studia Rockstar Games čekali fanoušci přes 13 let. Hra, která hráče vrací do ikonické lokality předchozích dílů – Vice City, fiktivního obrazu floridského Miami – má podle odhadů přinést naprosto šokující tržby.
Spolu s tím ale mohou přijít překvapivé ztráty – jak věští například text magazínu The Atlantic, 19. listopad může být dnem, kdy se světová ekonomika zadrhne. Podle řady neoficiálních odhadů kolujících online si totiž tento den má vzít volno napříč celým světem přes 50 milionů lidí.
Jak připomíná britský deník The Guardian, nešlo by přitom o novinku. Už vydání předchozího dílu spustilo vlnu takzvané „GTA chřipky“ – tedy situace, kdy si v den vydání hry vzaly volno kvůli nemoci desetitisíce lidí napříč celým světem.
V černých předpovědích jde ještě dál americká televize Fox News, která zveřejnila odhady, že kvůli volnu, které si hráči vezmou, může americká ekonomika přijít až o miliardu dolarů.
Obrat, který by zaplatil roky vysílání ČT
Zdánlivě katastrofickou ztrátu, kterou podle Fox News může „GTA chřipka“ způsobit, ale zdaleka převyšují obraty, které má tato nejočekávanější hra dekády přinést.
Pro lepší představu, s jak ohromnými částkami se u GTA VI počítá, může posloužit srovnání s Českou televizí – hegemonem českého audiovizuálního trhu. Celoroční rozpočet Kavčích hor je, ve srovnání s finančními úvahami obklopujícími videohru, v podstatě „zaokrouhlovací chybou“.
Astronomických hodnot už zřejmě dosáhla částka, kterou vydavatelství Rockstar Games do deset let trvajícího vývoje investovalo. Přesné číslo zatím nebylo zveřejněno, online odhady ale mluvily o tom, že náklady na hru přesáhly 1,5 miliardy dolarů – tedy více než 33 miliard korun. Pro představu, ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy.
Tuto částku ale nedávno samotné vydavatelství vyvrátilo. Vedoucí vydavatelského oddělení Rockstar Games Jennifer Kolbe v nedávném článku ekonomického média Bloomberg neuvedla přesnou cenovku. Zdůraznila ale, že Rockstar nezaplatilo víc než 33 miliard.
Ještě vyšší jsou poté obraty, které zahraniční média věští prodeji hry. GTA VI by totiž mělo v prvních čtyřech měsících prodat až 40 milionů kopií. V nejzákladnější verzi vyjde hráče na dva tisíce korun.
Dohromady by tak GTA VI mělo vytvořit obrat přes tři miliardy dolarů – až 67 miliard korun, tedy téměř osm ročních rozpočtů ČT, kdyby instituce hospodařila se stejnou částkou jako letos.