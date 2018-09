Zadlužit se může každý, chudoba nehrozí jen lidem na okraji společnosti, říká expert

Odborníci v rámci projektu Chudé Česko debatovali o příčinách chudoby i možných řešeních.

Praha - Chudoba se netýká jen lidí na okraji společnosti, zadlužit se může každý, varoval na úterní debatě k projektu Aktuálně.cz Chudé Česko expert na exekuce z organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.

"Mezi zadluženými lidmi jsou i ti ze střední třídy, problém se rozhodně netýká jenom romských občanů nebo lidí, kteří žijí na okraji společnosti, " prohlásil Hůle. Jako příklad uvedl příběh vysokoškolsky vzdělané ženy, která během jednoho měsíce kvůli osobním problémům provolala s věštkyní 150 tisíc korun.

Podle Hůleho jsou mezi častými důvody zadlužování lidí rodinné vztahy, například rozvody a péče o malé děti. "Skupina lidí, kterých se to týká, není homogenní skupina chudáků. Zadlužení je situace, která se může stát každému z nás během života," zmínil Hůle.

Podle ekonoma Miroslava Zámečníka se systém zadlužování dlouho sváděl na dlužníka, ale není to tak. "Když máte dluh a ten je mnohokrát převýšen částkou, která se na něj nabalí, tak je celý systém neefektivní," uvedl Zámečník s tím, že by se problém dluhů v Česku měl řešit ještě za dobré ekonomické situace.

Na druhou stranu exekutor Jiří Prošek upozornil, že by vykonavatelé soudní moci na příběhy lidí v exekuci neměli hledět, i když je nelze opomenout. "Jakékoliv řešení současné situace by nemělo sledovat životní příběhy," míní Prošek.

Jako jeden z důvodů častých problémů uvedl i špatné zařazení lidí do exekuce. Hodně lidí podle něj spadá spíše do insolvenčního oddlužení. "Spousta případů v exekuci nemá být, jsou to lidé, kteří nic nemají, mají minimální příjem a měli by mít možnost vrátit se do normálního života," doplnil exekutor.

Podle tvůrce map exekucí Radka Hábla je vážným problémem to, že více než padesát procent lidí, kteří jsou v exekuci, jich má více než jednu. Exekuční řád je podle něho nastaven tak, že exekuce zapříčiní dluhovou past sama o sobě.

Hábl poukázal i na propojení zadluženosti lidí s volebními výsledky. "Lidé pak často jdou volit populistické nebo radikální strany, vede to často k velmi špatné náladě ve společnosti," doplnil.

Jedno z možných řešení celé situace je návrh novely insolvenčního zákona, který by měl otevřít možnost oddlužení většímu počtu lidí než dnes.

"V novele nemám, co bych pochválil, kromě toho, že se projednávání dostalo na radar," vyjádřil se k novele Zámečník. Zaměřil se zejména na to, že v současném insolvenčním procesu chybí motivace pro dlužníka, aby si našel reálnou práci.

Projekt Aktuálně.cz Chudé Česko poukázal na to, že český model chudoby má velké dopady na celospolečenskou atmosféru. Záznam z debaty si můžete pustit na videu výše.