Zadlužený e-shop Zoot se dohodl s věřiteli. "Výdejny radosti" se tak vyhnuly krachu

Zadlužený e-shop s módou Zoot.cz se dohodl s většinou svým věřitelů na reorganizaci, při které se chce očistit od dluhů a připravit se na růst. Provozu e-shopu se situace nedotkne. Návrh na povolení reorganizace chce podat v nejbližších dnech k Městskému soudu v Praze. Plán počítá se vstupem nového investora, kterým se má stát společnost z investiční skupiny Natland. Dluh e-shopu dosahuje 752 milionů Kč, z toho více než 310 milionů korun připadá na nezajištěné věřitele a téměř 239 milionů na vydané dluhopisy.

Koncem dubna vyprší takzvané moratorium, soudní plomba, která ztrátovému a zadluženému e-shopu s módou Zoot.cz chránila jeho aktiva před nároky věřitelů. Zootu to dovolovalo jednak dál podnikat a prodávat svým zákazníkům, pak také to firmě dalo jistý čas na přípravu řešení její krize. Management největšího tuzemského internetového obchodu s oblečením, který je od ledna v insolvenci, teď po třech měsících příprav musel přijít s nabídkou, jak pohledávky věřitelů uspokojí, respektive spíše neuspokojí.

Z návrhu reorganizačního plánu v této kauze mimo jiné vyplývá, že nezajištění věřitelé, kterým Zoot dluží 310 milionů korun a vlastníci dluhopisů, kteří do Zootu investovali 239 milionů korun, dostanou z podniku zpátky pouze 10,5 respektive 9,6 procenta svých peněz.

Pokud by věřitelský sbor návrh neschválil, mohla společnost skončit také v konkurzu, kde by se po prodeji aktiv Zootu uspokojoval pouze zajištěný věřitel, ostatní by nedostali nic. A podnik jako takový by zkrachoval a skončil.

Zajištěný věřitel, jímž je nově vzniklá akciová společnost Company New, by pak získal 86,6 procenta svých pohledávek. V případě reorganizace by měla ale Company New dostat celkem 98 procenta svých pohledávek, které dosahují 108 milionů korun.

V případě reorganizace by se zároveň Company New měla stát novým akcionářem Zootu. Company New je strukturou investiční skupiny Natland. Ta v minulých měsících skoupila pohledávky bank a další závazky vůči Zootu od jeho obchodních partnerů. Natland přímo pak ještě eviduje dalších skoro 90 milionů v režimu nezajištěného věřitele. Z nich by mu v případě reorganizace mělo připadnout jen 10,5 procenta této sumy. V případě konkurzu jako u ostatních bloků věřitelů kromě Company New nula.

Z reorganizačního plánu Zootu dále vyplývá, že Zoot bude pokračovat v obchodní a provozní restrukturalizaci, kterou mají už několik měsíců na starosti Robert Vojáček a Lukáš Uhl. Zakladatel a spolumajitel Zootu Ladislav Trpák je už pouze předsedou představenstva a přímo v exekutivě firmy již nefiguruje. Natland podle plánu kromě kapitalizace své pohledávky akciemi Zootu vloží do provozního kapitálu Zootu ještě dalších 4,5 milionu eur, v přepočtu 115 milionů korun.

Reorganizace jako taková by mohla skončit do prosince letošního roku a Zoot pak dál v nové etapě svého života s novými akcionáři pokračovat očištěn od současných problémů.

Pro rok 2019 management Zootu očekává tržby 725 milionů korun a provozní ztrátu na úrovni zisku EBITDA ve výši skoro 70 milionů korun. V roce 2020 by se už tržby měly blížit miliardě a provozní zisk dosáhnou 30 milionům korun.

Podle poslední výroční zprávy za rok 2017 byly tržby Zootu 1,1 miliardy korun, provozní zisk EBITDA 29 milionů korun. Zpráva za rok 2018 se připravuje. Dají se ale čekat oproti roku 2017 zhoršené výsledky dlouhodobě finančně ztrátové společnosti.

Kromě snahy o restrukturalizaci dluhů už od loňska Zoot škrtal na všech frontách. Propustil desítky zaměstnanců, omezil reklamu, zavřel polovinu svých výdejen a ukončil také své aktivity v Rumunsku.