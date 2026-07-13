Začíná oprava stropu haly pražského hlavního nádraží, do které zatéká

V pondělí začne Správa železnic (SŽ) opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do haly ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály. Prvních 126 dní ovlivní provoz na magistrále, kde ale zůstanou vždy zachovány dva jízdní pruhy v každém směru. Rekonstrukce, kterou provede za 290,5 milionu korun sdružení firem Subterra a Firesta-Fišer, potrvá do roku 2028.
Rekonstrukce se dotkne cestujících na letiště a parkování u hlavního nádraží. Zastávky expresní linky na letiště a dálkových autobusů se kvůli pracím dočasně přesunou do Opletalovy ulice. Po celou dobu oprav bude parkoviště nad halou nepřístupné.
Součástí prací je oprava železobetonové desky zastropení na základě doporučení odborníků z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického (ČVUT), rekonstrukce přilehlých silnic a chodníků, přemístění veřejného osvětlení a výsadba stromů před Fantovou budovou. Rekonstrukce má zlepšit přístup na hlavní nádraží od Národního muzea.
Projekt je financován z úvěru Evropské investiční banky a peněz Státního fondu dopravní infrastruktury.
Další změny na hlavním nádraží přinese navazující etapa, která zahrnuje revitalizaci parku Vrchlického sady, novostavbu tramvajové trati Muzeum - Bolzanova a rekonstrukci odbavovací haly. Informace jsou na webu Nový Hlavák.
Pokračuje také rekonstrukce historické Fantovy budovy, kterou SŽ vrací do podoby ze začátku 20. století. Celkové náklady na loni započatou etapu, při které budou obnovena vyšší patra v severní části i celé jižní křídlo, jsou 666 milionů korun a práce potrvají do léta 2029. Rekonstrukce historické budovy začala v roce 2019.
V minulosti již byla odbavovací hala zrekonstruována. Práce za zhruba 800 milionů korun v roce 2011 dokončila na základě smlouvy s Českými drahami italská společnost Grandi Stazioni. Pokud by do podzimu 2016 dokončila rekonstrukci celého nádraží včetně Fantovy budovy, získala by právo na pronájem prostor na dalších 30 let. To se ale nestalo.
V roce 2016 převzala nádraží státní Správa železniční dopravní cesty, dnešní SŽ, a spolupráci s italskou firmou ukončila. V říjnu 2020 uvedla, že rekonstrukce nebyla provedena kvalitně, některé technologie jsou poddimenzované nebo zastaralé, střechou zatéká, a je proto nutné provést novou kompletní rekonstrukci.
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