Žabka se poprvé za devět let dostala do zisku. Stovka obchodů patří pod Tesco

před 1 hodinou

Žabka provozuje v Česku 101 prodejen. Obchody Žabka jsou součástí skupiny Tesco. Síť zahrnuje menší obchody s delší otevírací dobou, zejména v Praze a středních Čechách.

Praha - Obchodní síť Žabka se v Česku poprvé za devět let dostala do zisku. Ve finančním roce 2016/2017 vydělala 19 milionů korun. Tržby klesly meziročně o dvě procenta na 1,15 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

Žabka v září uvedla, že dokončila restrukturalizaci prodejní sítě a zároveň otevřela v pražské Jindřišské ulici nový obchod. Společnost má vytipovaná místa i pro další nové prodejny, zaměřit se chce hlavně na Prahu. V roce 2015 se počet prodejen snížil o 28, loni o dvě. Nyní Žabka provozuje v Česku 101 prodejen.

"Jsme rádi, že se nám daří rozvíjet naše obchody. Právě Praha a její centrum je pro nás klíčovou oblastí. Věříme, že díky široké nabídce našich služeb dokážeme uspokojit zákazníky z řad místních obyvatel, ale i turistů," uvedl generální manažer sítě Radim Lunda.

Obchody Žabka jsou součástí skupiny Tesco. Síť zahrnuje menší obchody s delší otevírací dobou, zejména v Praze a středních Čechách. Většina prodejen je provozována formou franšíz. Tesco předloni vyčlenilo síť obchodů Žabka do nové společnosti Tesco Franchise Stores.

Maloobchodní řetězec Žabka vznikl v Polsku. Téměř 2000 menších městských obchodů pro rychlé nákupy koupila investiční skupina Penta i se značkou v roce 2007 a rozšířila je do Česka. První samoobsluhu otevřela Žabka v ČR v dubnu 2008. Tesco od Penty koupilo zhruba 130 malých obchodů Žabka a Koruna na přelomu let 2010 a 2011.