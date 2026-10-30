„Zabili nás.“ Novaja gazeta končí po tlaku ruských úřadů

Ruský nezávislý list Novaja gazeta v pátek po více než třech desetiletích existence oznámil svůj konec. Odůvodnil to tlakem ze strany ruských úřadů a bezpečnostních složek. V prohlášení na svém webu píše, že činnost ukončí 9. listopadu. O něco dříve vyšlo najevo, že redakce musí opustit budovu, kde sídlila téměř 30 let, uvedla ruská služba stanice BBC.
„Zabili nás. Devátého listopadu zhasneme světla v domě, kde jsme prožili 30 let, vypneme servery a odejdeme. Noviny už neexistují. Ruské úřady a tajné služby donutily naši redakci ukončit činnost,“ napsala Novaja gazeta na svém webu. „Více než třicet let života, sdíleného s touto zemí a jejími občany, pro nás končí na ulici - bez prostředků a pod neustálou hrozbou represí,“ uvedla redakce.
Ve svém prohlášení dále píše, že v době, kdy dostala výpověď z prostor, které obývá, byl zablokován také její systém pro přijímání darů, přes který ji podporovali čtenáři.
Šéfredaktor listu Sergej Sokolov 28. října informoval čtenáře o nuceném vystěhování z budovy v centru Moskvy a uvedl, že se nepodařilo najít nové prostory, píše BBC. Sokolov podle ní dodal, že spolu s redakcí zanikne i muzeum věnované novinářce Anně Politkovské, které vzniklo v její bývalé kanceláři 7. října 2021, v den 15. výročí její vraždy.
List Novaja gazeta vznikl v roce 1993 a byl následně známý pro své vyšetřování korupce nebo případů porušování lidských práv v Čečensku. Několik novinářů a novinářek publikujících v tomto listu bylo zavražděno, a to včetně Politkovské, která byla zastřelena v roce 2006 v moskevském činžovním domě, ve kterém bydlela. Bývalý šéfredaktor listu Dmitrij Muratov dostal v roce 2021 Nobelovu cenu za mír.
Novaja gazeta kvůli úředním restrikcím v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022 pozastavila v Rusku činnost. Někteří její novináři odešli do zahraničí a založili nový projekt Novaja gazeta Jevropa, který ostře kritizuje ruskou agresi vůči Ukrajině. Samotná Novaja gazeta mezitím obnovila provoz. V září letošního roku zařadilo ministerstvo spravedlnosti list na seznam takzvaných zahraničních agentů, podotkla BBC. Toto označení, které z dob Sovětského svazu nese hanlivý podtext, obnáší další vládní kontrolu a komplikace pro subjekty přijímající podporu ze zahraničí.
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