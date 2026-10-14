Na malebné výjevy z jihu Čech letos zapomeňte. Půjdeme se pást, zoufají rybáři

Tradiční podzimní výlovy na jihu Čech, které každoročně lákají tisíce lidí, komplikuje letos extrémní sucho. Z rybníků se odpařila více než polovina vody, chybí i na sádkách. Vysychají také přítoky. Rybáři si vodu mezi vodními plochami různě přepouštějí, aby ji využili co nejlépe. Výlovy velkých rybníků odkládají na přelom listopadu a prosince, aby vánoční kapři byli na sádkách co nejkratší dobu.
„Letos to opravdu stojí na vodě. A pokud se zopakuje stejný scénář i v roce 2027, tak se můžeme doslova jít pást, protože v rybnících už někde místo vody roste tráva,“ řekl jednatel Rybářství Hluboká Vladimír Kaiser.
Hlubočtí rybáři zrušili slavnostní výlovy a harmonogram výlovů průběžně upravují. Až na 3. a 4. prosince odložili výlov více než stohektarového Munického rybníka. „Ten je nad sádkami, tak se snažíme tam vodu podržet co nejdéle,“ vysvětlil Kaiser.
Výpary vody jsou kvůli nezvykle teplému podzimu a velkým rozdílům v teplotách stále veliké. V rybnících zůstává třetina až polovina vody. Rybáři s ní proto co nejvíce šetří a snaží se ji přepouštět i přečerpávat mezi rybníky a sádkami. „Měření jsme zastavili někdy před dvěma týdny, kdy chybělo 45 procent vody z celkem 75 milionů metrů krychlových. Jak si vodu různě přepouštíme, už se to ani přesně změřit nedá,“ řekl výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
Zrušený výlov největšího české rybníka Rožmberk nahradí v Třeboni tento pátek a sobotu Dny s třeboňskými rybáři na sádkách. Návštěvníci mohou ochutnat rybí speciality, vydat se na komentované prohlídky s rybáři či vyzkoušet chytání pstruhů duhových. Výlov Záblatského rybníka a Velkého Tisého chystají rybáři na konec listopadu. V letošním roce se nepočítá s výlovy rybníků Horusický, Dvořiště, Bošilecký ani rybníka Svět, kde jsou výlovy jen po dvou letech v každém lichém roce.
V okolí Nových Hradů už v některých rybnících zůstala jen třetina vody. K využití téměř každé kapky proto používají novohradští rybáři i pumpy. „Jsem tady 46 let a nepamatuji, že bychom zažili takové sucho. I když byly suché roky v letech 1984 a 1985, taky jsme přepouštěli vodu z rybníku na rybník, ale abychom neměli vodu na sádky, aby vyschly i přítoky a potoky, to nepamatuji,“ řekl ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař.
Na 21. října je naplánovaný výlov Byňovského rybníka. Aby byla voda v sádkách, musely se upustit rybníky nad nimi, pak ryby poputují na export. Teď všichni jihočeští rybáři doufají, že konečně přijde dlouhý a vydatný déšť. „Nechci se rouhat, ale takovou menší, nebo i trochu větší povodeň bychom zvládli,“ poznamenal Zvonař.
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