Za málo peněz hodně muziky. České školství nehraje pro všechny stejně, říká expert

Školství v Česku podle experta PAQ Research Karla Garguláka nikdo neřídí. Nestanovujeme pro něj dlouhodobé cíle, jichž by mělo dosahovat, a neměříme výsledky vzdělávání jednotlivých žáků. Nemůžeme tak ani pořádně vyhodnocovat, jestli mají některá zaváděná opatření vůbec efekt.
„Do asistentů pedagoga a dalších opatření investujeme přes deset miliard korun ročně, ale systémově nevyhodnocujeme, zda to dětem reálně pomáhá, zda se zlepšují ve čtení, zda úspěšně dokončí základní školu a dostanou se na střední,“ říká Gargulák.
V rozhovoru jsme si povídali nejen o nedostatcích českého školství, ale především o receptech a opatřeních, která by současný stav měla zlepšit.
Máme začátek školního roku. I když se oficiální vysvědčení rozdává až na konci června, kdybyste měl českému školství vystavit průběžné slovní hodnocení, jak by vypadalo?
Dalo by se říct: za málo peněz poměrně dost muziky, ale zároveň ta muzika nehraje pro všechny stejně. Pro část škol a výraznou část žáků systém moc nefunguje. Jejich výsledky jsou výrazně podprůměrné a jejich potenciál je nevyužitý.
Do školství ze státního rozpočtu dáváme zhruba o 0,5 procenta HDP míň, než je průměr zemí OECD. Aktuálně nám chybí plus minus 50 miliard. I když se vláda zavázala k opaku, do příštích let ve střednědobém výhledu navrhuje další škrtání.
V průměru sice české školství vypadá poměrně slušně, ale je to způsobeno tím, že systém táhnou nahoru školy, do kterých přicházejí děti z lépe situovaných rodin a z vyšší střední třídy, které nejsou ohroženy chudobou.
Pak tu ale máme velkou skupinu škol, kde to v rámci daných podmínek, platů, pedagogických dovedností a podpory dopadá na žáky všelijak, rozhodně ne ideálně.
Máme v systému například přes 130 základních škol, které jsou segregované, přičemž do nich chodí primárně romské děti. V desítkách dalších dochází k oddělování dětí s odlišným mateřským jazykem, například ukrajinských.
A pak je tu velká část škol, kam chodí děti, jejichž rodiče si školy příliš vybírat nemohou. Náš systém nerovnosti nesnižuje, naopak se rozdíly dále prohlubují.
Před několika týdny jste v jedné své analýze napsal: české školství v podstatě nikdo neřídí. Jak jsme se do tohoto stavu dostali?
Takhle jsme si systém sami nastavili a teď zjišťujeme, že není ideální. Vše kopíruje vývoj veřejné správy a samospráv po roce 1989. Tehdy panovala silná víra, že musíme přenést co nejvíce odpovědnosti na nejnižší jednotku, tedy na jednotlivou školu či školku.
Málokdo si uvědomil, že na to nemají potřebnou kapacitu. Ředitelé jsou dnes nejvíce v Evropě zahlceni přemírou byrokracie a nezbývá jim čas na pedagogické vedení.
Podle výzkumu VŠE tráví ředitelé asi 30 hodin pracovního týdne správou budov, účetnictvím a administrativou místo toho, aby se věnovali tomu podstatnému, tedy rozvoji týmů učitelů a kvalitě výuky. To se týká mateřských i základních škol a částečně i středního školství.
Pokud neuvolníme ředitelům ruce a nevytvoříme funkční zřizovatelské celky, české školství se jako celek dopředu posouvat nebude.
Druhým důvodem je, že jsme péči o fungování škol přenesli ze státní správy na obce. Těch jsou tisíce a podobně jako školy mají minimální odbornou kapacitu řešit kvalitu výuky a výsledky, poskytovat školám zpětnou vazbu nebo třeba zařídit snížení byrokratické zátěže.
Kolik zřizovatelů v Česku vlastně máme a jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?
Máme přes 3600 zřizovatelů a 6500 ředitelství veřejných mateřských a základních škol. To je obrovské číslo. Na jednoho zřizovatele vycházejí ani ne dvě školy.
Pokud se podíváme do zahraničí, ať už jde o Estonsko, Finsko, Nizozemsko nebo Polsko, tam je zřizovatelů mnohem méně. V Polsku na jednoho připadá průměrně téměř pět škol, v Estonsku či Finsku třeba sedm až deset.
Decentralizace školství v Česku má samozřejmě i své výhody: školy mají vysokou autonomii, mohou si volit pedagogické přístupy i část obsahu výuky, protože stát definuje rámcové cíle poměrně volně.
Systém je však v této podobě z centrální úrovně téměř neřiditelný. Přičemž existuje několik hlavních oblastí, kde se tento problém projevuje nejvíce.
Pojďme si ty oblasti probrat postupně. Co je tou první?
První problém je, že přesně nevíme, co od školství chceme. Není tu jasné celospolečenské zadání. Pak se pro školství těžko vymáhají peníze, protože veřejnost i politici mají pocit, že systém nic nenaplňuje a že se výsledky zhoršují, což objektivně sice není pravda, ale ten pocit tu je.
Úspěšné země si staví celonárodní cíle. Ty se často týkají třeba dokončení určitého stupně vzdělávání. Řeknou si například, že 100 procent dětí dokončí základní školy, 95 procent populace dokončí střední školu a k tomuto cíli se snaží v určitém časovém horizontu přiblížit a staví na něm celou řadu opatření.
U nás takové cíle nemáme, přitom bychom je opravdu potřebovali. Z hlediska dokončování středoškolského vzdělání jsme celostátně někde na 90 procentech, ale máme velké regionální rozdíly. V Ústeckém a Karlovarském kraji nedokončí střední školu často až 15 procent dětí, a to už je obrovský sociální i ekonomický problém.
Podobná situace je u vysokých škol. V podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 24 až 35 let se pohybujeme kolem 35 procent, zatímco průměr EU je 45 procent. Zároveň více než třetina studentů vysokou vůbec nedokončí.
Co další problém?
V Česku neměříme výsledky vzdělávání na úrovni jednotlivých žáků. Přitom panuje odborná shoda, že by testování mělo žákovi, škole a hlavně správě systému poskytovat zpětnou vazbu o tom, kde se nachází, na co se zaměřovat. Ideální obsah testování je dobré směřovat na funkční gramotnosti – hlavně čtenářství a matematiku.
Navzdory tomu všemu v Česku stále nemáme přesné informace o tom, jak žáci procházejí vzdělávacím systémem, s jakými výsledky a jak dokončují své vzdělání a pokračují na trh práce. Rovněž nevíme, kolik učitelů odchází ze svého zaměstnání či jaké aprobace chybí. Musíme tyto informace shánět jednou za pár let v nárazových plošných šetřeních.
Přitom tu máme alarmující stav: přibližně 20 procent patnáctiletých dětí nemá funkční čtenářskou gramotnost. To znamená, že bez přímé instrukce dospělého člověka nedokážou samostatně fungovat s textem.
Tahle pětina dětí je v podstatě vyřazena z fungování na trhu práce. V rodinách žijících v chudobě je jich až polovina. To je v evropském kontextu velmi vysoký podíl.
Co s tím?
Zásadní je vybudování digitální infrastruktury, tedy jednotného administrativního systému žáků a učitelů. Dnes sbíráme data chaoticky z různých výkazů a školních matrik.
Pokud by vznikl jeden systém, mohli bychom sledovat průchod žáků školním systémem a vyhodnocovat, jakých výsledků dosahují a kam podpora a peníze reálně jdou a jestli fungují.
Typickým příkladem jsou podpůrná opatření: do asistentů pedagoga a dalších opatření investujeme přes deset miliard korun ročně, ale systémově nevyhodnocujeme, zda to těm dětem reálně pomáhá, zda se zlepšují ve čtení, zda úspěšně dokončí základní školu a dostanou se na střední.
Proto by bylo skvělé, kdybychom pravidelně testovali výsledky dětí, například ve 3., 5. a 9. třídě. Tohle testování ale rozhodně nemá sloužit k tomu, abychom školy „značkovali“ na dobré a špatné, to by vedlo jen k rozevírání nůžek. Má sloužit k tomu, abychom dokázali zjišťovat přidanou hodnotu vzdělávání, poskytli data samotným školám i zřizovatelům a pomohli tam, kde se dětem nedaří.
Kde v zahraničí bychom se mohli inspirovat, pokud jde o sledování kvality výuky a pokroku žáků?
Třeba v Nizozemsku, kde rodiče i zřizovatelé vidí nejen výsledky testů, ale i data o klimatu a atmosféře na škole. U nás se před lety rozjeté projekty povinné autoevaluace škol zrušily a stát přestal vývoj těchto nástrojů podporovat.
Dalším důležitým indikátorem, na který se máme ve vzdělávání zaměřit, jsou absence. Ty bývají dobrým prediktorem toho, že žák nedokončí základní či střední školu.
Tady bych chtěl rozporovat obecně přijímaný mýtus, že děti do školy nechtějí chodit z lenosti. Data ukazují, že ve škole absentují také proto, že se v ní necítí bezpečně, třeba kvůli šikaně nebo když trpí duševními problémy.
Počty dětí, které se nám ze vzdělávacího systému takto vytrácejí, jsou vysoké. A rozhodně nejde jen o děti ze znevýhodněného prostředí.
Další problémovou oblastí, kterou zmiňujete, je chybějící odpovědnost a vymahatelnost ve školství. Co přesně tím myslíte?
Jde o to, že když nějaká škola dlouhodobě selhává a Česká školní inspekce doporučí změnu vedení nebo restart, v praxi se to často nestane.
Zřizovatelem školy je obec nebo kraj a o jmenování či odvolání ředitele rozhoduje rada obce, tedy politici, nikoliv profesionálové v oblasti vzdělávání.
V konkurzních komisích sice sedí odborníci, ale jejich výstup má pro zřizovatele pouze doporučující charakter. Vzniká tak řada kontroverzních výběrů ředitelů i konfliktů mezi rodiči, učiteli a zřizovatelem.
Pokud inspekce opakovaně konstatuje, že procesy na škole nejsou v pořádku a škola neplní své funkce, měl by mít stát mechanismus, jak zřizovatele přimět k vyhlášení nového konkurzu nebo k restartu školy.
V zahraničí, například ve Velké Británii, může stát v extrémním případě selhávající školu obci dokonce odebrat a předat ji k řízení neziskovému zřizovateli.
Dalším takovým příkladem je, když zřizovatel úmyslně nastaví spádové obvody tak, že vznikne segregovaná škola. Stát by měl mít možnost tyto vyhlášky zrušit, vyžadovat desegregační plán a jeho neplnění sankcionovat.
Pokud ale donutíme obce sloučit obvody a promíchat děti, nenastane takzvaný white flight, tedy že majoritní rodiče své děti ze školy odhlásí a dají je jinam?
Praxe ukazuje, že úspěšné desegregační kroky fungují jinak. Příklady z Kutné Hory, Brna nebo školy v Jirkově ukazují, že klíčem je pedagogická atraktivita.
Když se segregovaná škola stane pedagogicky inovativní, zavedou se tam kvalitní vzdělávací programy typu Začít spolu, rozvíjejí se mimoškolní kompetence dětí a výuka je kvalitní, začne přitahovat i rodiče z majority, kteří vyžadují moderní přístup k výuce.
V tomto mimo jiné stát nyní zřizovatele chce vést skrze metodický nástroj www.desegregace.cz.
Samozřejmě jsou místa jako Chanov, Janov a další, kde z logiky lokality fyzická desegregace není možná. Tam musí být strategií státu cílená podpora skrze indexové financování sociálních pedagogů, snídaňových klubů či pomůcek, a také přísné sledování výsledků dětí, tak aby se zamezilo předčasnému ukončování docházky. Vždyť v některých těchto školách nedokončí základní školu až 50 procent žáků.
Nevedou ale inkluzivní třídy s vyšším počtem sociálně znevýhodněných dětí ke zhoršení výsledků ostatních žáků?
Data ukazují, že pokud učitel používá pedagogické metody, které stále aktivizují všechny žáky, pracuje s formativním hodnocením a diferencuje výuku pro celou třídu, výsledky dětí s lepšími předpoklady z rodiny rozhodně neklesají.
Naopak si osvojují další dovednosti spolupráce, leadershipu a podobně. A zároveň se zvedá úroveň dětí, které startovaly s handicapem.
Na prvním stupni i v mateřských školách je výrazná selekce dětí podle zázemí z rodiny nebo nějakých často náhodných výsledků z pedagogického hlediska obhajitelná jen velmi těžko.
Bohužel v Česku pořád spousta lidí uvažuje tak, že děti ze znevýhodněného prostředí si prostě nezaslouží tenhle inkluzivní přístup.
Jak ale říkám, v systémech, které jsou postavené na kvalitní pedagogické práci a třeba tlačí na předškolní výchovu, jež prokazatelně snižuje handicap dětí ze znevýhodněného prostředí, prospívají všechny děti.
Tyhle systémy ale přece závisí na kvalitních pedagozích. Máme jich v Česku dost?
V přípravě učitelů se v Česku za poslední léta udělal obrovský kus práce. Taky se systémově ukotvilo na 1700 pozic speciálních pedagogů a školních psychologů na základních školách. Podmínky se tedy zlepšují, i když nerovnoměrně. Na základkách máme přes 18 tisíc asistentů pedagoga.
Hlavní problém ale leží na straně zřizovatelů. My chceme po malých obcích, aby odborně vedly ředitele, rozvíjely pedagogické sbory a zajišťovaly administrativní podporu. To je s jedním starostou a bez úřednického aparátu absolutně nereálné. V takových obcích bývá hlavní starostovou starostí, aby do školy nezatékalo.
Jak z toho ven?
V zahraničí vidíme dva hlavní modely. Ten první, fungující například ve Finsku, Estonsku či Anglii, staví na slučování obcí do větších celků, které disponují dostatečnou odbornou i finanční kapacitou pro profesionální řízení školství.
Druhou možností, vhodnou pro české prostředí, protože funguje bez plošného slučování obcí, je vytvoření modelu společenství obcí. Spočívá ve vybudování profesionální infrastruktury sdílené správy, která menším obcím umožní zajistit odborné a administrativní vedení škol společně.
Děje se u nás v tomto směru už něco zespodu?
Ano, existují první vlaštovky. Příkladem je svazková škola Údolí Desné, kde šest škol v pěti obcích spravuje jedno společné ředitelství. Jeden „ředitel ředitelů“ se stará o pedagogickou kvalitu a sdílený aparát řeší administrativu, údržbu budov, výkaznictví a úklid.
Druhým příkladem jsou města jako Chomutov nebo Trutnov, která sloučila ředitelství mateřských škol. Jedno ředitelství spravuje vždy více než desítku školek. Učitelky se díky tomu mohou soustředit na pedagogiku, sjednotit kvalitu péče.
Jaké zahraniční systémy jsou pro nás největší inspirací? Odkud bychom se měli učit?
Vnímám jako klíčové, abychom se učili z více různých systémů a neupínali se jen k jednomu vzoru. Z postkomunistických zemí je ale opravdu inspirativní Estonsko, které investuje do školství obrovské prostředky, jde asi o pět až šest procent HDP.
Zásadní ale je, jak s těmi penězi nakládají. Poučili se z Finska, zefektivnili přípravu učitelů na vysokých školách a především vyřešili správu škol na úrovni obcí. Když přijedete například do města Tartu, na tamním odboru školství sedí zkušená bývalá ředitelka a její tým.
S řediteli jednotlivých škol metodicky nastavují cíle vzdělávání. Město organizuje profesní rozvoj učitelů, zřizuje poradenské, sociální i zdravotní služby pro školy. Mají profesionální odpovědnost, jasné cíle a měří výsledky.
Dlouhodobě platí, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je rozpočtový otloukánek, což je vidět i na navrhovaném rozpočtu pro příští rok, kdy má dostat podstatně méně peněz, než sám ministr školství čekal. Kolik peněz vlastně školství dlouhodobě chybí?
Jak říkáte, deficit je dlouhodobý a pohybuje se kolem 50 miliard korun ročně. I když se automaticky zvedají mzdy učitelům, tento vnitřní dluh tam víceméně zůstává, dnes možná narůstá až k 60 miliardám. To jsou peníze, které v systému strukturálně chybí, trpí tím primárně vysoké školství a předškolní vzdělávání.
V politické debatě se často mluví o úsporách. Je podle vás ve školství prostor pro šetření?
Často slyším argument, že bychom měli ušetřit na inkluzi. To v praxi znamená buď odebrat podporu dětem, které ji potřebují, například zrušit asistenty pedagoga, nebo ty děti přesunout do speciálního školství.
První variantu si žádný politik na svědomí nevezme, protože by ho voliči ukamenovali. A druhá varianta? Speciální školství je třikrát dražší, takže neušetříte vůbec nic.
Další argument míří na změnu financování, takzvaného PHmax, což je základní mechanismus, kterým aktuálně ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy financuje školy. Vypočítává se na základě počtu hodin, které je potřeba odučit, a průměrné naplněnosti tříd.
Kritici tvrdí, že systém je neefektivní a měl by se vrátit zpět k počtu žáků. To obvykle vede k soutěži o žáky a stavu „vítězných a poražených škol“.
Jenže i kdybychom na tento systém přešli, ušetříme maximálně pár stovek milionů z 200miliardového rozpočtu. Systém je opravdu nutné změnit, spojovat školy do větších celků umožňujících profesionální správu a snížení byrokracie. Tam už stát chystá opatření.
Obecně bych ale řekl, že ve školství opravdu už není moc kde ve velkém šetřit. Naopak je nutné naplnit závazky a dostat nás na průměr vyspělých zemí.
Kdybyste měl tu moc změnit v českém školství jednu věc rychle, co by to bylo?
Na legislativní úrovni lze poměrně rychle upravit odpovědnost zřizovatelů, usnadnit odvolání ředitelů či zavést závazné cíle i vytvořit kvalitní datové reporty pro strategické řízení škol. Přestože je velká část těchto kroků již obsažena v různých rozvojových plánech, bez odpovídajícího finančního zajištění nepřinesou očekávaný efekt.
Zahraniční analýzy renomovaných institucí OECD nebo UNESCO nebo i poradenských firem, jako jsou třeba McKinsey, jasně popisují prvky, které vzdělávací systémy prokazatelně posouvají vpřed.
Základem jsou jasně stanovené a měřitelné cíle, které systém pravidelně sleduje a vyhodnocuje, spolu s přenesením odpovědnosti na stát, jehož úlohou je vytvářet pevné standardy a metodickou podporu a taky včas zasáhnout.
Dále je to diskutovaný systém profesionální správy škol skrze zřizovatele škol, kteří se starají o srovnatelnou kvalitu, a snížení byrokracie. Klíčovou roli hraje třeba také funkční kariérní systém pro pedagogy.
V Česku učitelé nemají příliš možností profesního růstu, pokud nezvolí dráhu ředitele, v úspěšných zahraničních systémech je však běžná rozmanitá struktura pozic přímo uvnitř pedagogického sboru.
Funkce jako uvádějící učitel, mentor nebo metodik dávají pedagogům jasnou perspektivu, přirozenou odpovědnost a silnou motivaci k dalšímu rozvoji, tedy přesně to, co v českém prostředí stále chybí.
Na závěr jedna provokativní otázka. Proč by všechny tyhle nedostatky školství měly zajímat ty dobře situované rodiny, které své děti nakonec stejně vždycky umístí do relativně dobrých škol?
Těch důvodů by bylo! Třeba jeden ekonomický: demografická situace se vyvíjí jasně, dětí se rodí čím dál méně a v ekonomice bude chybět pracovní síla. Z tohoto pohledu si prostě nemůžeme dovolit, aby pětina patnáctiletých dětí nebyla funkčně gramotná. Jak se pak uplatní na pracovním trhu?
Druhá věc je, že když se se školstvím nic neuděje, tak se těmhle úspěšným lidem nakonec stejně bude žít hůř. Bude víc sociálních problémů, chudoby, víc lidí bude závislých na sociální podpoře, což se samozřejmě negativně promítne do ekonomické situace celé země.
No a pak je tu ještě jeden praktický podstatný aspekt. Když budeme mít data a řízení, nebudou muset lidé tak jako dnes zoufale shánět informace o tom, která škola je dobrá a jak by na ni mohli dostat své dítě.
Informace o kvalitě škol budou všem dostupné a zároveň bude lidem jasné, že za kvalitu škol někdo odpovídá a problémy řeší. To v důsledku zvýší důvěru lidí ve školy a obecně ve stát, což je pro fungování každé společnosti strašně důležité.
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