Před úřady práce jsou fronty jako za Velké krize. Nezaměstnanost za ně však nemůže

Dlouhé fronty před úřady práce po celé zemi vyvolávají pocit, že lidí bez práce rychle přibývá. Problém ovšem není ve vysoké nezaměstnanosti, která je nyní na velmi nízkých čtyřech procentech, ale ve vládním nařízení. To stanovuje, že se mohou úřady otevřít pouze v pondělí a ve středu. Lidé ovšem kritikou nešetří.

"Nechápu, proč úřad práce má v současné době omezený provoz. Je teď víc lidí, kteří jeho služby potřebují. Každé pondělí a středu se tam tvoří dlouhé fronty, čekající tam tráví spousty času. Je to v době pandemie špatně. Úřad by měl naopak úřední hodiny prodloužit," píše čtenářka Věra.

Další čtenář Petr si stěžuje zase na to, že když už je na úřadech zavřeno, mohli by úředníci alespoň brát telefony. "Snažil jsem se tam několikrát dovolat, a nepodařilo se mi to," tvrdí muž.

Podle tiskové mluvčí Úřadu práce ČR Kateřiny Beránkové ale úřad nemá jiné možnosti. "Museli jsme upravit, stejně jako ostatní úřady v zemi, v souladu s vládním usnesením úřední hodiny. Platí, že na všech kontaktních pracovištích je otevřeno v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, a to zatím do 14. února. Nadále platí do odvolání pro veřejnost preventivní opatření spočívající v povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest při vstupu do všech budov úřadu práce," vysvětluje Beránková.

Podle ní je prioritou úřadů zajištění včasného zpracování žádostí a výplata dávek a podpor. "V praxi to tedy znamená, že i když nejsou zrovna úřední hodiny, zaměstnanci na kontaktních pracovištích vykonávají svou agendu," dodává Beránková.

Nabízí lidem, kteří potřebují osobní konzultaci, aby se objednali na konkrétní termín i mimo uvedené úřední hodiny a konkrétní pracovník s nimi potřebné věci probere.

Ke stížnostem na problémy s telefonním spojením doplnila, že na některých úřadech může být méně pracovníků vzhledem k vyššímu počtu onemocnění covid-19.

"Doporučujeme klientům, aby si domluvili termín osobního jednání on-line. Lidé mohou s úřadem komunikovat jinak než osobně, jak v případě žádostí o dávky, podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, tak i v případě dokládání rozhodných skutečností pro konkrétní dávky. Formuláře mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště," dodává Beránková.

S vyplňováním žádostí pomohou prý návodné videospoty na webových stránkách i na Facebooku úřadu. "Lze využít i služeb ,virtuálního asistenta´, chatbot komunikuje s lidmi na základě nejčastějších otázek z oblasti nepojistných sociálních dávek i zaměstnanosti. V případě obecných dotazů pak klientům poradí zaměstnanci call centra na bezplatné lince 800 77 99 00," dodává mluvčí.

Totožný problém s dlouhými frontami zaznamenaly i úřady zpracovávající dopravně správní agendu, tedy evidenci vozidel či řidičských průkazů. Lidé často musí čekat na prodloužení platnosti průkazů ve frontě dlouhé hodiny.

Ministerstvo dopravy se na základě toho muselo dokonce domluvit s ministerstvem vnitra na toleranci neplatných řidičských průkazů v rámci nouzového stavu. Lidé s propadlým průkazem tak mohou dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty.