Z reklamy nejvíce získá judista Krpálek. Zafungovat může i příběh Mäki, míní experti

Svůj reklamní potenciál po olympijských hrách v Tokiu z úspěšných českých sportovců nejvýrazněji zvýšil judista Lukáš Krpálek. Od sponzorů může získat řádově až miliony korun navíc. Polepšit si mohou i další úspěšní sportovci, jejich dosah ovšem bude spíše lokální.

Marketingový potenciál zároveň mohou navýšit i sportovci, kteří sice nevybojovali na hrách medaili, ale vedle kvalitního výkonu zaujali i emotivním příběhem.

Krpálek měl podle odborníků největší reklamní potenciál z českých sportovců startujících na olympiádě už před jejím začátkem. Zisk další zlaté medaile pak jeho pozici ještě posílil. "Od sponzorů může navíc získat řádově miliony korun," tvrdí expert na sportovní marketing Jiří Mazánek.

Úspěšný judista zaujal už před pěti lety, kdy získal svou první zlatou olympijskou medili na hrách v Riu de Janeiru. Nyní svou popularitu ještě navýšil dalším zlatým úspěchem po přechodu do nejvyšší váhové kategorie ve své disciplíně.

Polepší si i ostatní úspěšní medailisté, zejména pak vítězové svých disciplín. Podle Mazánka však už bude jejich efekt oproti Krpálkovi spíše lokální. Na kolik si mohou úspěšní sportovci přijít z reklamy je podle analytiků však složité predikovat. Mazánek před Olympiádou odhadoval, že zlatý medailista v populárním sportu si může ročně od sponzorů v optimálním případě přijít až na pět milionů korun. "Ale to jsou zářné výjimky. Běžně je to spíš do jednoho milionu korun," dodal.

Nerozhoduje pouze medaile

Výkonný ředitel Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica upozorňuje, že zaujmout může i emotivní výkon některého ze sportovců. "Silný příběh může být nakonec důležitější než samotný výkon, který se u některých sportovců už očekával a jejich marketingový potenciál již partneři čerpali před olympiádou," míní Hlavica.

V této souvislosti zmínil například atletku Kristiinu Mäki, která postoupila do finále běhu na 1500 metrů. "Její autentické dojetí, skutečnost, že je mladá matka i fakt, že se rozhodovala mezi Finskem a Českou republikou a dala přednost reprezentování naší země z ní může udělat zajímavou osobnost pro cílovou skupinu mladých žen a maminek," podotkl Hlavica.

Celkový objem reklamy zadávané v Česku v souvislosti s olympiádou podle Hlavicy nikdo nezná, řádově jde o desítky až stovky milionů korun. Loni se v souvislosti s odložením olympiády hovořilo o zrušení kampaní za zhruba 100 milionů Kč.

Olympijské hry v Tokiu skončily v neděli. Čeští sportovci na nich získali celkem 11 cenných kovů, z toho čtyři zlaté medaile.