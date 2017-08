Z nádraží bude policejní stanice nebo finanční úřad. Budovy ožijí, chystají se miliardové investice

před 1 hodinou

Správa železnic představila první projekty na oživení nádraží. V prostějovském nádraží budou sídlit policisté, v Teplicích pak železničáři chtějí na nádraží přesunout sídlo finančního úřadu. Správa železnic letos do oprav plánuje vložit 600 milionů korun, do roku 2022 celkem 8,4 miliardy korun.

Praha - V nevyužitých nádražních budovách budou sídlit policisté nebo finanční úřad. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) představila pilotní projekty na oživení nádražních budov a jejich prostor, které do budoucna nemají pro obsluhu železnice využití.

V prostějovském nádraží budou sídlit policisté, v Teplicích pak železničáři chtějí na nádraží přesunout sídlo finančního úřadu. Na dnešní tiskové konferenci to řekl náměstek generálního ředitele SŽDC Tomáš Drmola. Správa železnic nádraží koupila od Českých drah vloni. Letos do oprav plánuje vložit 600 milionů korun, do roku 2022 celkem 8,4 miliardy korun.

Najít využití pro nádraží je pro správu železnic velký úkol, uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Provoz železnice se centralizuje a je řízen dálkově, ze stanic mizí výpravčí. Není proto možné nádraží pouze opravit a nechat je nevyužitá, dodal ministr.

Prostory v prostějovském nádraží předá SŽDC policii 27. září, v budově bude sídlit 45 příslušníků, uvedl Drmola. Projekt na přesun finančního úřadu v Teplicích zatím takto daleko není. Intenzivně se o něm ale jedná. Zatím jde jen o ojedinělé projekty, širšímu využití nádraží pro nastěhování například úřadů nebo i komerčních nájemníků zatím brání to, že nejsou opravena.

Ze zhruba tisícovky nádraží opravy aktuálně nepotřebuje 70 staničních budov a zbytek rekonstrukci ve větší nebo menší míře vyžaduje. Nejvíce peněz půjde na dokončení oprav budovy pražského hlavního nádraží, které by se mělo začít opravovat v roce 2019 - náklady SŽDC odhaduje na 945 milionů korun.

Dalších 325 milionů korun pak bude stát oprava hlavního nádraží v Plzni, ke zhruba 150 milionům korun se vyšplhají náklady na rekonstrukce nádraží v Chebu a Mostě, o dalších zhruba deset milionů dražší pak budou opravy nádraží v Českých Budějovicích nebo na pražském Smíchově.