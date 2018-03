Z černé listiny daňových rájů odstraní Evropská unie další tři země. Údajně sladily pravidla s EU

před 3 hodinami

Brusel - Evropská unie se chystá vyřadit z černé listiny daňových rájů další tři země, a to Bahrajn, Marshallovy ostrovy a Svatou Lucii. Na seznamu by tak mělo zůstat pouze šest států. Vyplývá to z dokumentu EU, ke kterému získala přístup agentura Reuters.

EU představila černou listinu daňových rájů v prosinci. Původně na seznam zařadila 17 zemí, již v lednu z něj ale osm států odstranila. Vyřazení dalších tří zemí by podle agentury Reuters měli příští úterý schválit ministři financí EU na pravidelném měsíčním zasedání v Bruselu. Na černé listině pak zůstanou pouze Americká Samoa, Guam, Namibie, Palau, Samoa a Trinidad a Tobago.

Trojice zemí, která má být ze seznamu vyřazena, podle dokumentu učinila "konkrétní závazky" týkající se sladění daňových pravidel a praktik s normami EU. Tyto závazky jsou však neveřejné, napsala agentura Reuters.

Plánované zúžení seznamu o další tři země si vysloužilo kritiku ze strany organizace Transparency International. "Tento stále se zmenšující seznam bude brzy tak krátký, že se vejde na útržek papíru," uvedla Elena Gaitaová z Transparency International EU. Zároveň vyzvala EU, aby zveřejnila informace o tom, podle jakých kritérií o umístění zemí na listinu rozhoduje.

Terčem silné kritiky ze strany aktivistů i zákonodárců se stalo již lednové vyřazení osmi zemí ze seznamu. Nespokojenost vyvolalo zejména odstranění Panamy. Rozhodnutí vytvořit černou listinu bylo reakcí na kauzu takzvaných Panamských dokumentů, které odhalují praktiky převádění peněz do daňových rájů.