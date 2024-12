Osm hodin a bez přestupu. Berlín a Paříž nově spojuje vysokorychlostní vlak

Z Berlína v pondělí krátce po poledni vyrazil první vlak na přímé vysokorychlostní lince do Paříže. Doba cesty mezi oběma metropolemi se díky němu zkrátí z devíti na osm hodin a odpadne nutnost přestupovat.

První vlak pravidelné linky z berlínského Hlavního nádraží slavnostně vypravili zástupci německých a francouzských drah Deutsche Bahn (DB) a SNCF, které na jeho provozu spolupracují, a německý ministr dopravy Volker Wissing.

Vlak ICE vyrazil na cestu dlouhou 878 kilometrů přesně podle jízdního řádu ve 12:02 a na pařížské nádraží Gare de l'Est by měl dorazit v 19:55, a to se zastávkami ve Frankfurtu nad Mohanem, Karlsruhe a Štrasburku. Spoj bude jezdit nyní pravidelně jednou denně z Berlína do Paříže i v opačném směru.

Vysokorychlostní vlak z francouzského hlavního města směrem do německé metropole vyrazil na svou cestu dnes už v 09:55. Vypravili ho ministr dopravy François Durovray a šéf SNCF Jean-Pierre Farandou. Podle jízdního řádu by měl dorazit do Berlína krátce po šesté hodině večer.

Odjezdu vlaku, který měl na řídicí kabině obrázek Braniborské brány a Eiffelovy věže, kolem poledne v Berlíně přihlíželi ministr Wissing, berlínský primátor Kai Wegner a šéf DB Richard Lutz. "Dobrá německo-francouzská spolupráce je páteří sjednocené Evropy. Nové přímé spojení vlaky ICE mezi Berlínem a Paříží je jejím symbolem," řekl Lutz.

Od zavedení denních rychlovlaků si představitelé obou železničních společností slibují nejen symbolické propojení hlavních měst, ale i snížení dopadů na životní prostředí. Zatímco jízda vlakem vyprodukuje dva kilogramy oxidu uhličitého na pasažéra, cestování letadlem vytváří 200 kilogramů tohoto skleníkového plynu.

Na francouzské straně bude vlak moci jet rychlostí až 320 kilometrů za hodinu. V obou směrech budou mít vlaky 444 míst k sezení, čtvrtinu z nich v první třídě. Jízdenky lze pořídit od 59,99 eura (1500 Kč) do druhé třídy a od 69,99 eura (1750 Kč) do první. Německé dráhy DB v tiskové zprávě uvedly, že jsou společně s francouzským partnerem se zájmem o jízdenky pro nové přímé spojení zatím velmi spokojeny. Téměř tři čtvrtiny lístků se nyní podle nich kupují na celou trasu.

Už od prosince loňského roku spojuje Berlín s Paříží přímý noční vlak, který provozují rakouské dráhy ÖBB. Cesta s ním ale trvá více než 14 hodin.