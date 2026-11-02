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Ekonomika

Weby České televize měly od nedělního večera výpadek, může za to planý požární poplach

ČTK
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Webové služby České televize měly od nedělního večera do pondělního rána výpadek. Souvisel s planým poplachem požární signalizace. V současnosti služby už fungují. Česká televize to oznámila na síti X.

webová stránka ČT24
webová stránka ČT24Foto: ct24.cz – Česká televize
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„V ranních hodinách jsme obnovili webové služby České televize, které nyní fungují bez omezení. Výpadek souvisel s planým poplachem požární signalizace. Omlouváme se za komplikace,“ uvedli zástupci televize.

Výpadky měly weby od nedělního večera. Na stránkách ČT24 se neaktualizovalo zpravodajství za posledních zhruba deset hodin. V současnosti podle zjištění ČTK web ČT24 i živé iVysílání fungují.

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V roce 2022 měl web ČT24 problémy kvůli hackerskému útoku. Ve stejném roce nefungoval kvůli technickým potížím i web ČT Sport.

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