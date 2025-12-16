Přeskočit na obsah
Benative
16. 12. Albína
Ekonomika

Washington hrozí Bruselu odvetou kvůli "diskriminaci" amerických gigantů

ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donada Trumpa pohrozila v úterý Evropské unii odvetnými opatřeními v případě, že bude dál omezovat americké poskytovatele služeb. Varování přišlo krátce poté, co Evropská komise vyměřila pokutu sociální síti X amerického miliardáře Elona Muska.

Americký miliardář Elon Musk naarchivním snímku z Bílého domu. Evropská komise tento měsíc jeho síti X kvůli nedostatečné transparentnosti vyměřila pokutu 120 milionů eur (téměř tři miliardy korun). Foto: REUTERS
Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) v úterý na síti X uvedl, že EU pokračuje v diskriminaci amerických poskytovatelů služeb prostřednictvím soudních sporů, pokut a regulace. Poskytovatelé služeb z EU naopak podle úřadu mohou dlouhodobě podnikat v USA bez podobných omezení.

"Pokud budou EU a členské státy EU pokračovat v omezování konkurenceschopnosti amerických poskytovatelů služeb prostřednictvím diskriminačních opatření, nebudou mít Spojené státy jinou možnost než použít všechny dostupné nástroje, aby těmto nepřiměřeným opatřením čelily," napsal USTR. Dodal, že americké zákony v případě potřeby umožňují mimo jiné zavedení poplatků či restrikcí na zahraniční služby.

Evropská komise tento měsíc síti X kvůli nedostatečné transparentnosti vyměřila pokutu 120 milionů eur (téměř tři miliardy korun). Americký ministr zahraničí Marco Rubio to následně označil za "útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád". Musk v reakci na pokutu vyzval ke zrušení EU.

Eurokomise v uplynulých letech velkým americkým digitálním podnikům za nedodržování regulačních předpisů vyměřila pokuty v hodnotě miliard eur. Washington opakovaně Evropskou unií vyzývá, aby regulaci digitálního sektoru zmírnila, napsala agentura AFP.

