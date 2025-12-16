Washington hrozí Bruselu odvetou kvůli "diskriminaci" amerických gigantů

Administrativa amerického prezidenta Donada Trumpa pohrozila v úterý Evropské unii odvetnými opatřeními v případě, že bude dál omezovat americké poskytovatele služeb. Varování přišlo krátce poté, co Evropská komise vyměřila pokutu sociální síti X amerického miliardáře Elona Muska.
Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) v úterý na síti X uvedl, že EU pokračuje v diskriminaci amerických poskytovatelů služeb prostřednictvím soudních sporů, pokut a regulace. Poskytovatelé služeb z EU naopak podle úřadu mohou dlouhodobě podnikat v USA bez podobných omezení.
"Pokud budou EU a členské státy EU pokračovat v omezování konkurenceschopnosti amerických poskytovatelů služeb prostřednictvím diskriminačních opatření, nebudou mít Spojené státy jinou možnost než použít všechny dostupné nástroje, aby těmto nepřiměřeným opatřením čelily," napsal USTR. Dodal, že americké zákony v případě potřeby umožňují mimo jiné zavedení poplatků či restrikcí na zahraniční služby.
Evropská komise tento měsíc síti X kvůli nedostatečné transparentnosti vyměřila pokutu 120 milionů eur (téměř tři miliardy korun). Americký ministr zahraničí Marco Rubio to následně označil za "útok na všechny americké technologické platformy a na americký lid ze strany zahraničních vlád". Musk v reakci na pokutu vyzval ke zrušení EU.
Eurokomise v uplynulých letech velkým americkým digitálním podnikům za nedodržování regulačních předpisů vyměřila pokuty v hodnotě miliard eur. Washington opakovaně Evropskou unií vyzývá, aby regulaci digitálního sektoru zmírnila, napsala agentura AFP.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
Kdo je druhý hrdina z Bondi Beach? Chránil ostatní, sám za to zaplatil životem
Nedělní teroristický útok na pláži Bondi Beach v Sydney má dalšího hrdinu. Je jím Reuven Morrison, který byl zastřelen, když se snažil „ochránit lidi, které miloval nejvíc“. Dvaašedesátiletý podnikatel a člen ultraortodoxní židovské komunity se podle videí na sociálních sítích snažil zastavit střelce Sajida Akrama holýma rukama. Sám přitom vražedný útok nepřežil.
ŽIVĚVláda odmítla emisní povolenky i migrační pakt. Domácnosti mají platit míň za energie
Vláda dnes odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení celého systému. Stát na sebe převzal i platby za obnovitelné zdroje.
Poprvé v historii: ukrajinské podvodní drony zasáhly "neviditelnou" ruskou ponorku
Ukrajina v pondělí oznámila, že poprvé v historii použila podvodní drony k zasažení a vyřazení ruské ponorky s raketami, která kotvila v námořní základně v Černém moři. Zatímco Moskva popřela, že by útok způsobil jakékoliv škody, Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) na Telegramu uvedla, že ponorka utrpěla kritická poškození a byla prakticky vyřazena z provozu.
Evropská komise zmírnila zákaz. Některé spalovací motory zůstanou i po roce 2035
Evropská komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, se kterým dnes zástupci EK seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO₂) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.