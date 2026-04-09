Walt Disney konsoliduje globální marketing, propustí asi tisíc lidí

Americká zábavní společnost Walt Disney propustí přibližně tisíc lidí, celkem jich zaměstnává asi 231 tisíc. S odkazem na informované zdroje to ve čtvrtek napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). Jde o jeden z prvních kroků pod vedením Joshe D'Amara, který v čele podniku stanul 18. března. Plány na toto snižování stavů nicméně začaly vznikat ještě před tímto datem, uvedly zdroje.
Plánované propouštění by se tak dotklo méně než půl procenta z celkového počtu zaměstnanců. Týkat by se mělo zejména marketingové sekce, píše WSJ. Nově jmenovaný marketingový ředitel Asad Ayaz má za úkol konsolidovat dosud roztříštěné aktivity firmy v této oblasti do jednoho oddělení.
Od roku 2022, kdy se generálním ředitelem stal D'Amarův předchůdce Bob Iger, firma při rozsáhlé restrukturalizaci propustila více než 8000 zaměstnanců. Ke snižování stavů v zábavním sektoru v poslední době přistoupily také společnosti Sony Pictures, Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery. Další propouštění by mohlo nastat, pokud společnost Paramount Skydance dokončí akvizici Warner Bros. Discovery, uvedl WSJ.
Společnost Disney ve svém prvním finančním čtvrtletí zvýšila tržby meziročně o pět procent na téměř 26 miliard dolarů (zhruba 544 miliard Kč). Hrubý zisk vzrostl o procento na 3,7 miliardy dolarů. Výsledky překonaly očekávání analytiků. Přispěly k tomu tematické parky a úspěch filmu Zootropolis: Město zvířat 2, uvedla agentura Reuters.
