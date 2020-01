Firma založila seznam energetických šmejdů. Sama čelí pokutě za nekalé praktiky

Společnost Centrální výběrová řízení (CVŘ), která funguje jako zprostředkovatel nabídek energií, založila seznam obchodních zástupců, jež označuje za podvodníky. CVŘ přitom loni dostala pokutu 900 tisíc korun od České obchodní inspekce (ČOI) za nekalé obchodní praktiky.

O vzniku seznamu informoval předseda představenstva a jeden z akcionářů firmy Vlastimil Zimák. Cílem aktuální iniciativy je podle něj upozornit veřejnost, ale zejména ostatní obchodníky a zprostředkovatele na fyzické a právnické osoby, které porušily zákon a interní pravidla společnosti při domovním prodeji.

Firma podle něj ročně spolupracuje se stovkami obchodních zástupců. Zimák tvrdí, že v případě prohřešků s nimi společnost okamžitě ukončuje spolupráci. "Na našich webových stránkách od ledna zveřejňujeme jejich jméno, IČO, region působení, prohřešek a trest," uvedl.

Na webu seznamsmejdu.cz jsou zveřejněny také fotografie údajných podvodníků a jejich aktuální působiště. Mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Tomáš Paták řekl, že úřad se nemůže vyjádřit ke konkrétnímu případu, který nemá prostudovaný. Velmi pravděpodobně podle něj ale neexistuje dostatečný právní důvod pro zákonnost toho, aby firma osobní údaje takovým způsobem zpracovala.

"Obecně problematické je vedení takzvaných blacklistů. Zpravidla bývají přípustné pro vnitřní potřebu správce, který byl protiprávním jednáním určitých fyzických osob přímo postižen. Ovšem sdílení blacklistů již je mimo tento rámec a pro jejich zveřejňování zpravidla právní důvod chybí," dodal.

Zimák tvrdí, že firma údaje zveřejnit může. "Máme na to zpracovanou právní analýzu. U lidí, kteří s námi spolupracovali, máme smlouvu, ve které je napsáno, že nám dávají souhlas s používáním jejich osobních údajů včetně fotky," řekl Zimák. U lidí, které firmě do seznamu poskytli další účastníci trhu, chtěla podle něj firma doložit to samé.

Iniciativa vznikla po jednání se Svazem obchodu a cestovního ruchu o potřebě lepší ochrany spotřebitelů na energetickém trhu. "Nikdo dosud neměl odvahu ukázat na konkrétní lidi, kteří zvoní u domovních dveří a porušují nejen platné zákony, ale také etické kodexy a nařízení firem, pro které pracují," uvedl prezident svazu Tomáš Prouza.

"Počítám s tím, že kolem této aktivity vznikne větší diskuse, nicméně věřím, že ve svém důsledku pomůže celému trhu," dodal.

S pokutou, kterou firma CVŘ dostala od ČOI, společnost nesouhlasí, dosud ji nezaplatila, ani po uplynutí třicetidenní lhůty. "Protože jde o pohledávku vůči státu, bude tato pohledávka v brzké době předána celní správě k vymáhání," uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich

Pokutu podle něj dostala společnost mimo jiné za to, že zástupkyně firmy tvrdila spotřebiteli, že se jedná o státní instituci, ačkoliv se o státní instituci nejedná. CVŘ inspekce prověřuje i nadále, na firmu poukazují i někteří dodavatelé. "Jméno tohoto zprostředkovatele se opakovaně objevuje ve stížnostech našich zákazníků," uvedl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

"S pokutou nesouhlasíme. Podali jsme na ČOI správní žalobu, o které teď bude rozhodovat příslušný soud. Pevně věříme, že rozhodne v náš prospěch, a to zejména s ohledem na několik účelových a nesprávných tvrzení ze strany ČOI," reaguje na pokutu Zimák.

