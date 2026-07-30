Významný český moment. Strnad koupil část akcií italské pneumatikárny Pirelli

Český investor Michal Strnad koupil prostřednictvím své společnosti Lumina Crown 14 procent akcií italského výrobce pneumatik Pirelli. Stal se tak třetím největším akcionářem italského podniku, oznámil ve čtvrtek italský mediální zástupce firmy Lumina Crown Piergiorgio Ferrari. Strnadův podnik akcie koupil od čínské společnosti Sinochem, která tak svůj podíl v Pirelli snížila.
Podle mediálního zástupce Lumina Crown čínský akcionář oslabil z 34 procent na 20 procent kapitálu. Česká společnost bude třetím největším akcionářem; hlavním akcionářem se stává se zhruba 26 procent akcií společnost Camfin, kterou řídí italský manažer a exekutivní prezident Pirelli Marco Tronchetti Provera.
Převod akcií se odehrál v rámci obchodování na milánské burze. Akvizice nevyžaduje povolení ze strany antimonopolních orgánů či vlády, uvedl mediální zástupce. Akcie prodala společnost CNRC, která je dceřinou firmou skupiny Sinochem Holdings. Čínští akcionáři do Pirelli vstoupili v roce 2015.
Strnad v tiskovém prohlášení poskytnutém Lumina Crown uvádí, že má velkou důvěru ve strategii italské firmy, její vedoucí manažery a ve schopnost Pirelli generovat zisky v dlouhodobém horizontu. V prvním pololetí letošního roku čistý zisk Pirelli dosáhl 299 milionů eur a firma byla zisková i vloni. Současně však celé odvětví výroby pneumatik čelí silnějším regulacím a přísnějším ekologickým požadavkům.
Podle českého obchodního rejstříku Strnad kontroluje firmu Lumina Crown prostřednictvím společnosti Ytara Spv, ve které je jediným akcionářem. Společnost není součástí Strnadova holdingu Czechoslovak Group.
Podle italského tisku vláda v Římě dlouhodobě usilovala o oslabení vlivu v Pirelli hlavního čínského akcionáře, který má vazby na vládu v Pekingu. V dubnu italský kabinet využil své pravomoce a omezil počet členů představenstva jmenovaných čínským akcionářem.
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