Vysokorychlostní tratě v Česku se začnou stavět po roce 2023, očekává SŽDC

Brno - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) očekává, že výstavba vysokorychlostních tratí by mohla začít po roce 2023. Jako první by se mohly začít stavět úseky mezi Přerovem a Ostravou a také výjezd z Prahy směrem na Brno. Jde o tratě, které výrazně zvýší kapacitu současných konvenčních tratí, řekl dnes na konferenci v Brně Martin Švehlík ze SŽDC.

Úsek mezi Přerovem a Ostravou je dnes přetížený, protože je zde intenzivní dálková i regionální osobní doprava a také nákladní. Regionální vlaky musejí často čekat na předjetí dálkovými vlaky. Trať by se zde měla stavět až na rychlost 350 kilometrů za hodinu. Studie proveditelnosti by měla být hotová v roce 2020 včetně posouzení vlivů na životní prostředí. Poté by měla pokračovat projektová příprava.

U výjezdu z Prahy se spíše počítá se směrem na Poříčany než na Benešov. "Tato trať je využitelná později jak pro trať do Brna, tak pro trať do polské Vratislavi," řekl Švehlík. Projektanti se však musejí vypořádat ještě s modernizací pražského uzlu a také s průjezdem přes Klánovický les, který je součástí evropsky významných lokalit Natura 2000.

Třetím úsekem, o všech SŽDC hovoří jako o pilotních, je trať z Brna do Vranovic. Díky tomu by mohly dálkové vlaky objet současnou trať, kde je hustá regionální doprava a má být ještě hustší po otevření tratě do Židlochovic. Za Vranovicemi se má trať napojit na současnou, její rychlost by se měla zvýšit na 200 kilometrů za hodinu.

Švehlík hovořil také o možnostech, jak zrychlit přípravu staveb. "Je to potřeba, dnes je velice zdlouhavá. Mohl by existovat zmocněnec pro stavbu rychlých spojení, hodilo by se uzákonění institutu předběžné držby, nutné je také zanést trasy tratí do územně plánovacích dokumentů. Hodila by se také revize zákona o veřejných zakázkách a je potřeba mít aktuální národní dopravní model," řekl Švehlík.

Plánovaná síť tratí s rychlostí nad 200 kilometrů za hodinu by měla stát 650 miliard korun, značně nákladné bude i přizpůsobení současných uzlů. Kromě páteřní trasy Praha - Brno - Ostrava se počítá s odbočkou z Brna do Břeclavi s napojením do Vídně, dále se stavbou tratě z Prahy do Drážďan s přeshraničním tunelem pod Krušnými horami. Další tratí je Praha - Beroun s pokračováním přes Plzeň do Mnichova. Poslední tratí má být spojení Prahy s polskou Vratislaví. "Zatím se řeší, zda povede přes Hradec Králové a Trutnov nebo přes Liberec," uvedl Švehlík.

Cesta z Prahy do Brna má trvat jednu hodinu, stejně jako z Brna do Ostravy, z Prahy do Ústí půl hodiny a z Prahy do Plzně 45 minut. Do Drážďan by se mělo jezdit hodinu z Prahy.