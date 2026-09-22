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Ekonomika

Vysoké rafinerské marže jako důsledek napjaté situace. Analytici radí diverzifikovat zdroje

ČTK
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Současné vysoké rafinerské marže jsou důsledkem napjaté situace na evropském trhu s palivy a závislosti na dovozu. Vláda v pondělí rozhodla o uvalení mimořádné daně na rafinerie, uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Zdaňovat se bude zvýšená marže proti roku 2025. Kabinet zavedením sektorové daně reaguje na nárůst rafinerských marží v důsledku narušení globálního trhu s ropou.

Ropa, benzin, rafinerie, ilustrační foto
Ilustrační fotografieFoto: Thinkstock
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Produkční kapacity v Evropě klesly od roku 2009 o pětinu a nové nevznikly desítky let, Evropa včetně ČR je tak na dodávkách nafty závislá. Loni dovoz nafty pokryl 42 procent tuzemské spotřeby.

Nyní navíc situaci zhoršují výpadky dodávek z Ruska a Blízkého východu. Vyplývá to z komentářů analytiků. Z dlouhodobého hlediska doporučují investice do provozu rafinerií a diverzifikace zdrojů dodávek.

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České rafinerie nejsou z pohledu zásobování palivy soběstačné. Dvě rafinerie Orlen Unipetrol v Litvínově a Kralupech mají dohromady kapacitu kolem 8,7 milionu tun ropy ročně. Zatímco u benzinu jejich produkce dlouhodobě pokrývá většinu domácí spotřeby, u nafty loni dovoz pokrýval zhruba 42 procent spotřeby.

„Právě nafta je dnes největším problémem evropského trhu s pohonnými hmotami,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že Evropa je na dovozu nafty dlouhodobě závislá a současná geopolitická situace tento problém dramaticky zviditelnila.

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„Když současně vypadávají dodávky ropy z Ruska, komplikuje se doprava přes klíčové trasy a nyní jsou ohroženy i dodávky ze Saúdské Arábie, evropský trh má jen velmi omezený prostor pro další náhradu,“ řekl Lajsek.

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Situaci přitom podle analytiků zhoršuje dlouhodobý pokles evropské rafinerské kapacity. „V EU spolu s Británií, Norskem a Švýcarskem bylo na konci roku 2025 evidováno 72 rafinerií s kapacitou přibližně 625 milionů tun ropy ročně, asi o pětinu nižší než v roce 2009,“ popsal analytik XTB Jiří Tyleček.

Hodně benzinu, nafta z dovozu

Evropě přitom podle něj nechybí všechna paliva stejně. Benzinu Evropa vyrábí více, než spotřebuje, zatímco u nafty a leteckého paliva je závislá na čistém dovozu.

Nejlepším krátkodobým řešením je tak podle hlavního ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška uvolňování strategických zásob hotových paliv, především nafty, zvýšení dovozů a maximální využití stávajících rafinerií.

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K dlouhodobému zastropování marží by naopak byl obezřetný. „Příliš nízký cenový strop může snížit motivaci obchodníků dovážet paliva na český trh právě v okamžiku, kdy je dodatečný dovoz nejvíce potřeba,“ vysvětlil.

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Také mimořádná daň z rafinerských marží by podle Míška měla být nastavena tak, aby zachytila část mimořádné válečné renty, ale současně neomezovala výrobu a investice.

Z dlouhodobého hlediska pak analytici velí především k investicím do současných evropských rafinerských kapacit. „Především do zachování konkurenceschopnosti stávajících zařízení, investice do jejich modernizace, větší diverzifikace dodávek a efektivnější práce se strategickými zásobami,“ řekl analytik Bidli Petr Špirit. Dodal, že bude klíčové přizpůsobit rafinerské sektor nové energetické realitě.

Naopak výstavba nových rafinerií už podle Tylečka nedává z krátkodobého ani dlouhodobého pohledu smysl. „Nová rafinerie nevznikla v EU už několik desítek let a rychlý přechod na obnovitelné zdroje už nedává novým projektům jakékoliv šance,“ dodal.

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