Výroční dvacky spustily opět šílenství. Za místo ve frontě lidé platí i 500 korun

Před sídlem České národní banky v Praze je opět rušno. Vydala totiž druhou sérii výročních dvacetikorun a nově i stokoruny s přítiskem loga 100. výročí zavedení československé koruny. Lidé si je mohou vyměňovat za běžné peníze. Zájem je obrovský.

Už od brzkých ranních hodin se před bankou a v jejím okolí tvořila dlouhá fronta lidí. Na výměnu mincí a stokorun čekali zájemci několik hodin. "Přišli jsme chvilku po šesté hodině a už tu byla velká fronta. Na řadu jsme se dostali zhruba po třech hodinách," řekl postarší muž.

Vyměnil si prý maximální možné množství na osobu, tedy od každé dvacetikoruny tři kusy a tři stokoruny s logem. "Doma si je uložím na památku a jednou je dám dětem," odpověděl na dotaz, proč stál tak dlouhou frontu.

Někteří lidé přišli před banku vybaveni na dlouhé čekání. Měli s sebou židličky, deky, většina se zahřívala v mrazivém ránu čajem z termosek.

Emise nových mincí a bankovek je i dobrou brigádou. "Jeden známý nás požádal, abychom mu tu frontu vystáli a peníze mu vyměnili. Za to nám nabídl 500 korun. Když to dám dvakrát, mám tisícovku v kapse," prozradil mladý muž, který před bankou stál s dalšími kamarády. Známý je prý přesvědčen, že za pár let na mincích i stovkách vydělá.

Podle mluvčí ČNB Denisy Všetíčkové je zájem podobný jako při první říjnové emisi. Tehdy bylo dohromady 600 tisíc kusů mincí (od každého motivu 200 tisíc kusů) vyměněno za pět pracovních dní.

Nyní je emise stejná - tedy od každé dvacetikoruny je vydáno 200 tisíc kusů. Připomínají významné osobnosti československé měny, tentokrát nejvýznamnější finančníky z doby vzniku Československa - prvního ministra financí Aloise Rašína, jeho nástupce Karla Engliše a prvního guvernéra Viléma Pospíšila. Také stokorun s logem výročí bylo vydáno 200 tisíc kusů.

"V případě první série příležitostných oběžných mincí od prvního dne nasadila na distribuci mincí maximální kapacity, aby co nejrychleji odbavila co největší množství zájemců. Stejně postupujeme i v případě této emise," doplnila Všetíčková.

Mince a bankovky si lidé mohou vyměňovat do vyčerpání zásob každý všední den od 7.30 do 14 hodin.

Tyto mince a bankovky se nedají objednat ani zaslat, možná je pouze výměna za jakékoli jiné české mince a bankovky, a to výhradně na pracovištích České národní banky v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Platby kartou nejsou možné. Z důvodu zrychlení výměn doporučuje banka, aby měli zájemci připravenou pětisetkorunovou bankovku.

Výroční dvacetikoruny jsou oběžné mince s hodnotou svého nominálu. Je tak možné používat je k platbám za zboží a služby. Tyto mince bude možné získat také později v mimořádné sadě šesti příležitostných oběžných dvacetikorun, které budou obsahovat i dvacetikoruny s portréty T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneše vydané v říjnu 2018. Kolem poloviny letošního roku budou tyto sady k dostání v běžné kvalitě a již v prvním čtvrtletí roku 2019 ve špičkové kvalitě (proof).