"Klidně se přivážeme k lince řetězy." Odboráři Škody se odmítají vzdát výroby Superbu

Odbory automobilky Škoda Auto nadále odmítají jak přesun výroby nástupce modelu Superb z Česka do závodu koncernu Volkswagen, tak případné pokusy o zavedení pracovní soboty v Mladé Boleslavi.

Mladá Boleslav - Odbory automobilky Škoda Auto znovu důrazně odmítly možnost přesunu výroby nástupce modelu Superb z Česka do jiného výrobního závodu koncernu Volkswagen. Odboráři to napsali v dnešním vydání svého týdeníku Škodovácký odborář. Odmítli také případné pokusy o zavedení pracovní soboty v Mladé Boleslavi.

Firma nyní funguje na hranici výrobní kapacity, podle odborářů je tak jasné, že se bude chtít pokusit v rámci dalšího kolektivního vyjednávání pracovní soboty v Mladé Boleslavi zavést.

"Výroby modelu Superb se v žádném případě nevzdáme! Je to vlajková loď naší značky, naše DNA, od samého počátku námi vypiplaný produkt, který tvoří podstatnou část zisku automobilky a tedy i podstatnou část bonusu pro naše zaměstnance," uvedli odboráři v týdeníku.

Nejvýdělečnější model Škody Auto Superb by se podle informací Hospodářských novin mohl v budoucnu vyrábět v německém Emdenu. Diskuse o přesunu výroby potvrdil šéf Škody Auto Bernhard Maier, odboráři to považují za jednu z vůbec největších hrozeb pro firmu. "Jsme připraveni jít se přivázat do Kvasin řetězy, abychom o vůz nepřišli," uvedli odboráři na svém webu. Za udržení Superbu v Česku však podle informací HN nelobbují pouze odbory, ale i celé vedení firmy.

Škoda Auto bude na začátku příštího desetiletí potřebovat jen v Evropě další výrobní kapacitu pro zhruba 400 000 vozů. Krajní variantou je výstavba nového závodu. Rozhodnutí by mělo padnout do začátku příštího roku, řekl na pařížském autosalonu předseda představenstva Bernhard Maier.

Zavedení 18směnného systému, tedy pracovní soboty v Mladé Boleslavi, odboráři dlouhodobě odmítají. Podle odborů na to ale výrobní závod není z hlediska logistiky, kapacity a dopravní obslužnosti připravený. "18směnný systém je tady za těchto podmínek neproveditelný," řekl předseda podnikové rady Škoda Auto Jaroslav Povšík.

Průměrná dělnická mzda ve Škoda Auto činila v loňském roce 40 557 korun, tedy o zhruba o deset procent více než v roce 2016. Zaměstnanci mají nad rámec mzdy řadu příplatků, například za práci v noci, za práci v taktu, za ztížené pracovní podmínky nebo za práci v atypických směnných systémech, který oproti 15směnnému systému přidává další směny až do počtu 18 směn, kdy zaměstnanci pracují také v sobotu. V případě vícesměnných systémů se však týdenní pracovní doba zaměstnance nemění, jen se rozděluje do více dnů.

Škoda loni dodala celosvětově 1,2 milionu vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává víc než 35 000 lidí a je aktivní na více než 100 trzích.

V příštím roce automobilka představí model Superb v provedení plug-in hybrid, elektromobil Citigo, nástupce modelu Rapid nebo městský crossover. Spekuluje se také o nové Octavii. Zatím není rozhodnuto, jestli letos uvedenou novou Fabii doplní i provedení kombi.