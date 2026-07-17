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Ekonomika

Výrobě osobních aut v Česku se daří, v pololetí vzrostla o 4,4 procenta

ČTK

Tuzemské automobilky vyrobily v prvním pololetí 780 378 osobních aut, což je meziročně o 4,4 procenta více. V červnu produkce vzrostla o 3,3 procenta. Celkem 40 procent vyrobených aut byly elektromobily nebo hybridy. Z toho bylo 130 356 elektromobilů. V pátek to oznámilo Sdružení automobilového průmyslu.

Výroba Škoda Auto Fabia Mladá Boleslav
Výroba Škoda Auto Fabia Mladá BoleslavFoto: Škoda Auto
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Situace a výhledy jednotlivých výrobců se v současnosti podle prezidenta sdružení Martina Jahna liší více než kdy dříve, přesto český automobilový průmysl potvrzuje svou stabilitu a konkurenceschopnost.

„Tempo výroby tuzemských automobilek zůstává i v prvním pololetí vysoké a odráží schopnost pružně reagovat na poptávku zákazníků napříč všemi typy pohonů - od moderních spalovacích motorů přes hybridní až po čistě elektrické vozy. Právě tato flexibilita spolu s vysokou produktivitou a kvalitou výroby posiluje postavení Česka jako jednoho z klíčových pilířů jak domácí ekonomiky, tak evropského automobilového průmyslu,“ uvedl Jahn.

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Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5 procenta na 526 409 vozů. Auta s externím dobíjením, tedy elektromobily a plug-in hybridy, tvořila 25,3 procenta produkce. Nošovickému Hyundai naopak produkce klesla o 9,9 procenta na 135 400 aut, téměř polovinu výroby představovaly elektrifikované vozy. Kolínská Toyota vyrobila 118 569 vozů, tedy o 1,8 procenta meziročně více. Všechny měly hybridní pohon.

Nárůst výroby autobusů, nákladních vozidel a motorek

Produkce autobusů se zvýšila o 8,2 procenta na 2984 vozidel. Ve vysokomýtském Iveco CR bylo vyrobeno 2633 autobusů, SOR Libchavy dodal na trh 338 vozů a KHMC 13 minibusů.

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Výrobce nákladních vozidel Tatra Trucks vyrobil v první polovině letošního roku 803 vozidel, tedy o 253 více než ve stejném období loni. Celkem 452 aut Tatra vyvezla.

Týnecká Jawa v prvních šesti měsících vyrobila 444 motocyklů, o 93 více než v minulém roce. Z celkové produkce bylo na českém trhu umístěno 162 motocyklů této značky.

Mezi lednem a červnem bylo také v Česku vyrobeno celkem 11 228 přívěsů a návěsů všech velikostí. To je meziročně o 4,5 procenta více.

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