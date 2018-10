Výroba motocyklů Jawa se vrací do Indie, nový model je určený především pro tamní trh

Motocykly Jawa se v Indii vyráběly už v 50. a 60. letech, na výrobu navázala výroba motocyklů indické provenience Yezdi. Nový stroj uvede na indický trh společnost Mahindra.

Praha - Indická společnost Mahindra zhruba za měsíc představí nový motocykl značky Jawa pro místní trh. Mělo by jít o stroj klasického vzhledu se čtyřtaktním jednoválcem o objemu 300 ccm. Později by se mohl prodávat i v Česku a v Evropě. Uvedli to zástupci obou značek na internetu.

Spolupráce se společností Mahindra byla podle vyjádření Jawy na jejím facebookovém profilu zahájena před více než třemi lety. Cílem je vyrábět v Indii opět motocykly Jawa tak, jak tomu bylo v 50. a 60. letech minulého století. Na tuto výrobu poté navázala výroba motocyklů indické provenience Yezdi.

"Nový motocykl bude primárně určen pro indický trh. Plánované zkoušky nám v dohledné době přiblíží odpověď i na další otázky, mimo jiné i na možnost jeho případného prodeje i v dalších regionech, například v Evropě, popřípadě i v Česku," uvedla Jawa.

Novou Jawu má vyrábět dceřiná firma Mahindry Classic Legends, která před dvěma lety koupila legendární britskou značku BSA. Na svých stránkách minulý týden představila motor s logem Jawa. Má mít objem 293 ccm o výkonu 27 koní. Vodou chlazený agregát plní poslední emisní normy a jeho zvuk byl speciálně vyladěn tak, aby připomínal projev klasických jaw.

Jediný tuzemský výrobce motocyklů Jawa Moto z Týnce nad Sázavou se ve světě proslavil zejména svou dvoutaktní třistapadesátkou, kterou na některé rozvojové trhy stále dodává. Vedle toho vyrábí čtyřtaktní motocykly Jawa 350 a 660, které prodává i na domácím trhu. Loni v Týnci firma vyrobila 1331 strojů, což je o osm procent více, než v předchozím roce.