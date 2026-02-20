Výpadek ropovodu Družba: Maďarsko sáhne do strategických zásob ropy

Maďarsko kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba uvolní 250 tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na čtvrteční nařízení maďarského ministerstva energetiky o tom informuje agentura MTI.
Uvolněný objem představuje zhruba 40 procent strategických rezerv. Musí být nahrazen do konce srpna, uvedlo ministerstvo.
Maďarsko je na ropovodu Družba závislé. Potrubí propojuje Maďarsko s Ruskem, ale vede přes Ukrajinu, která čelí ruské agresi. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou nyní přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Ministerstvo poznamenalo, že dodávky ruské ropy byly na neurčitou dobu zastaveny, ačkoli jsou od začátku února technicky proveditelné. Ukrajina podle maďarského úřadu dodávkám brání z politických důvodů.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu v této souvislosti hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.
Budapešť už v reakci na přerušení dodávek ropy zastavila vývoz nafty na Ukrajinu. Vláda zvažuje možnost dalších protiopatření, dodalo ministerstvo.
Slovenská vláda ve středu vyhlásila stav ropné nouze. Souhlasila také, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft až 250 tisíc tun ropy.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
Rusko na paralympiádě pobouřilo Ukrajince. Zahájení akce budou bojkotovat
Ukrajinská výprava se nezúčastní slavnostního zahájení paralympijských her v Miláně v pátek 6. března. Ceremoniál se rozhodla bojkotovat kvůli tomu, že ruští a běloruští sportovci smějí na hrách startovat pod svou vlajkou a v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Národní paralympijský výbor v prohlášení také vyzval organizátory, aby se na zahájení her neobjevila ukrajinská vlajka.
Rok od vraždy v Hradci. Dětské kriminality stále přibývá, čísla ale nejsou jen černá
Počet trestných činů spáchaných nezletilými a mladistvými se poslední tři roky zvyšuje. Bližší analýza však ukazuje, že čísla nemusí být tak hrozivá, jak se na první pohled zdá. Přehled dětské trestné činnosti zpracovala datová redakce Aktuálně.cz na základě statistických přehledů kriminality Policie ČR.
Nová zjištění odhalují ruskou síť vlivu i v Česku. „Nepodceňujme dopad,“ varuje Boháč
Bezpečnostní konference v Mnichově nepřinesla podle šéfredaktora Voxpotu Vojtěcha Boháče zásadní posun v podpoře Ukrajiny ani jasnější vizi evropské bezpečnosti. Mezitím Rusko pokračuje v hybridní válce. Právě vlivové ruské operace se Boháčovu týmu podařilo rozkrýt až k neprůhledným zahraničním strukturám a kontaktům sahajícím do ruského prostředí.
Venezuela schválila amnestii pro politické vězně, může jich propustit stovky
Venezuelské Národní shromáždění ve čtvrtek jednomyslně schválilo amnestijní zákon umožňující propuštění politických vězňů. Zákon poté podepsala prozatímní prezidentka jihoamerické země, informovala agentura AFP.