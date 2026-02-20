Přeskočit na obsah
Benative
20. 2. Oldřich
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ekonomika

Výpadek ropovodu Družba: Maďarsko sáhne do strategických zásob ropy

ČTK

Maďarsko kvůli pozastavení dodávek ropovodem Družba uvolní 250 tisíc tun ropy ze svých strategických rezerv. Přednostní přístup k nim bude mít maďarská společnost MOL. S odkazem na čtvrteční nařízení maďarského ministerstva energetiky o tom informuje agentura MTI.

ropovod Mero, Kralupy nad Vltavou
Ministerstvo poznamenalo, že dodávky ruské ropy byly na neurčitou dobu zastaveny, ačkoli jsou od začátku února technicky proveditelné. Foto: ropovod Mero. Foto je ilustrační.Foto: HN
Reklama

Uvolněný objem představuje zhruba 40 procent strategických rezerv. Musí být nahrazen do konce srpna, uvedlo ministerstvo.

Maďarsko je na ropovodu Družba závislé. Potrubí propojuje Maďarsko s Ruskem, ale vede přes Ukrajinu, která čelí ruské agresi. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou nyní přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Související

Ministerstvo poznamenalo, že dodávky ruské ropy byly na neurčitou dobu zastaveny, ačkoli jsou od začátku února technicky proveditelné. Ukrajina podle maďarského úřadu dodávkám brání z politických důvodů.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu v této souvislosti hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Reklama
Reklama

Budapešť už v reakci na přerušení dodávek ropy zastavila vývoz nafty na Ukrajinu. Vláda zvažuje možnost dalších protiopatření, dodalo ministerstvo.

Slovenská vláda ve středu vyhlásila stav ropné nouze. Souhlasila také, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft až 250 tisíc tun ropy.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto. Logo Telegramu.
Ilustrační foto. Logo Telegramu.
Ilustrační foto. Logo Telegramu.

ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků

Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.

Rusové budou moci na paralympiádě soutěžit pod svou vlajkou
Rusové budou moci na paralympiádě soutěžit pod svou vlajkou
Rusové budou moci na paralympiádě soutěžit pod svou vlajkou

Rusko na paralympiádě pobouřilo Ukrajince. Zahájení akce budou bojkotovat

Ukrajinská výprava se nezúčastní slavnostního zahájení paralympijských her v Miláně v pátek 6. března. Ceremoniál se rozhodla bojkotovat kvůli tomu, že ruští a běloruští sportovci smějí na hrách startovat pod svou vlajkou a v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Národní paralympijský výbor v prohlášení také vyzval organizátory, aby se na zahájení her neobjevila ukrajinská vlajka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama