Výnos operátorů za minutu hovoru klesl za šest let na polovinu

Data jsou v tuzemsku čím dál tím využívanější. Jejich průměrná měsíční spotřeba na SIM kartu loni stoupla o 80 procent na 1,77 GB. Výnosy operátorů za 1GB dat proti tomu klesly na 66,5 koruny.

Praha - Průměrný výnos tuzemských mobilních operátorů za jednu minutu hovoru klesl za šest let na polovičních 98 haléřů. Proti roku 2016 cena klesla o čtyři procenta. Firemní zákazníci volali v průměru za 76 haléřů za minutu. Vyplývá to ze zprávy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) .

Průměrný počet provolaných minut na jednu SIM kartu od roku 2012 stoupl o 29,4 procenta na 140 měsíčně. Od roku 2014 přitom objem volání stagnuje.

Celkem 53 procent volání proběhlo v rámci vlastní sítě operátora a 39 procent šlo do ostatních mobilních sítí, čtyři procenta do pevných sítí a dvě procenta do zahraničí.

Průměrná spotřeba dat na jednu SIM kartu loni vzrostla o 80 procent na 1,77 GB měsíčně. Průměrný maloobchodní výnos operátora za jeden GB se meziročně snížil o 36,6 procenta na 66,5 koruny.

V roce 2017 meziročně narostl počet odeslaných SMS o jedno procento na 8,4 milionu, což představuje v porovnání s rokem 2012 nárůst o 11,5 procenta. Tržby za odeslané SMS v roce 2017 meziročně poklesly o 7,3 procenta na 4,4 miliardy korun, což je 67,1 procenta úrovně roku 2012.

V roce 2017 počet aktivních SIM karet meziročně vzrostl o 1,5 procenta na hodnotu 14,5 milionu. To je v porovnání s rokem 2012 nárůst o 7,2 procenta.