Výška, místo, země, aktivita: Co všechno ovlivňuje cestovní pojistku a její výluky

Výluky z cestovní pojištění je před odjezdem vždy nutné zkontrolovat, reagují odborníci na kauzu českých horolezců, kterým pojišťovna Uniqa odmítá zaplatit náklady na jejich záchranu z pakistánské hory Rakapoši. Dopustili se údajně jednání, které je hned dvakrát v rozporu s ustanoveními pojistných podmínek. Na co si dát před cestou do zahraničí pozor?

Čeští horolezci Jakub Vlček a Petr Macek měli platné cestovní pojištění sjednané přes Český horolezecký svaz. Jde o pojistku, u které je maximální plnění stanovené částkou tři miliony korun a vztahuje se na horolezectví, vysokohorskou turistiku, ferraty, skialpinismus, vodní sporty, jízdu na horských kolech, kitting a další sporty.

Jak se ale lze dočíst na stránkách svazu, pojištění neplatí v zemích, které ministerstvo zahraničních věcí nedoporučí k cestování z důvodu válečného konfliktu a jiných závažných okolností.

A právě to, že hora Rakapoši je v oblasti, která je uvedena jako nedoporučená/zakázaná na webu ministerstva zahraničních věcí, znamená pro horolezce velký problém.

"V těchto oblastech, které orgán státní správy z různých důvodů určí jako nedoporučené/zakázané, cestovní pojištění neplatí. Toto je zřetelně uvedeno v pojistných podmínkách a platí to obecně pro veškeré cesty do ciziny," uvádí důvod, proč pojišťovna Uniqa odmítá náklady na záchranu českých horolezců proplatit, mluvčí pojišťovna Eva Svobodová.

Jako druhou výtku pojišťovna uvedla, že oba horolezci pravděpodobně porušili lokálně platné právní normy. Nesmějí zdolávat horu bez úředního povolení místního věcně příslušného orgánu. "Toto není ještě na sto procent potvrzeno, ale ze všech zpráv v médiích je to patrné. Toto jednání rovněž zakládá výluku z pojistné ochrany," dodává mluvčí.

Doplňuje, že pojišťovna uhradí náklady na záchrannou misi, nebo její část, pakistánským složkám, zároveň ale může později náklady vymáhat na horolezcích. "Ale šetření události stále probíhá, čekáme také na osobní jednání s horolezci," dodává mluvčí. Částku, kterou bude platit, zatím pojišťovna nezná, pakistánská strana ji zatím nevyčíslila. Bude se ale jednat o statisíce korun.

Aktuálně.cz získalo také vyjádření Českého horolezeckého svazu. "S pojišťovnou komunikujeme s cílem pomoci při řešení této nešťastné záležitosti. Rozhodnutí o neproplacení této pojistné události, jakkoli se objevilo v médiích, nebylo dosud přijato. Roli v tomto případu hraje bohužel fakt, že hora se nachází v provincii, do které ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat zejména z důvodu rizika terorismu, což má vliv na platnost pojištění," uvádí mluvčí svazu Michaela Košatková.

Doplnila, že svaz si vzhledem k omezeným informacím, které má, chování členů nedovoluje posuzovat.

Na zakázané oblasti se pojistka nevztahuje

Jak upozorňují někteří odborníci na pojištění, výluky v podobě zakázaných či nedoporučených destinací podle ministerstva zahraničních věcí jsou běžné u většiny pojišťoven. Proto by je měl sledovat každý cestovatel ať míří do zahraničí za jakýmkoliv účelem.

"Pokud se zájemce o pojištění chystá do oblasti, která je formálně zakázaná, tak se na ni cestovní pojištění nevztahuje," potvrzuje Jan Marek z pojišťovny Generali České pojišťovny a doplňuje: "Podíváme-li se na fakta, pak na stránkách ministerstva zahraničí je pro Pákistán uvedeno, že pro pobyt nad šest tisíc metrů nad mořem je vyžadováno zvláštní povolení. Více ověřených informací k dispozici v tuto chvíli nemáme, proto nedokážeme jednoznačně říci, zda bychom takovou výpravu individuálně přijali do pojištění."

Historicky ale s vysokohorskými výpravami zkušenosti tato pojišťovna má, pojistili už několik horolezců i do výšek nad osm tisíc metrů nad mořem. "Rizikové cesty kryjeme do nadmořské výšky šest tisíc metrů nad mořem. Pobyt nad touto hranicí již za běžných podmínek pojistit nelze. Pojištění, které se má vztahovat na vyšší nadmořskou výšku, vždy řešíme individuálně s ohledem na konkrétní požadavek klienta," doplňuje Jan Marek.

Cenu, na kterou se taková pojistka vyšplhá, uvést nechce. "Jde o individuální typ smlouvy se všemi aspekty, které z toho vyplývají. Odhadovat v takovém případě cenu nedává příliš smysl," říká mluvčí.

Ročně sjednává tato pojišťovna jednotky takových individuálních případů. "Samozřejmě nás zajímá například to, jak je výprava organizována a zajištěna na ni bezpečnost," uvádí mluvčí.

Pojistku sjednejte osobně, ne přes internet

České asociace pojišťoven doporučuje lidem, kteří se chystají na rizikovou cestu, ať už jde o adrenalinové sporty nebo oblast, která není příliš bezpečná, aby si prostudovali pojistné podmínky smluv cestovního pojištění. "Doporučujeme také, aby se lidé poptali u více pojišťoven, zjistili předem, že všechna rizika jejich cesty a oblasti, kam míří, jsou krytá," říká mluvčí asociace Veronika Nová.

Jak uvádí Jiří Matusík ze společnosti Partners, čtením pojistných podmínek a hlavně výkladem výluk se běžný občan neznalý "úřední řeči" moc nedozví. "Poradit musí odborník či pracovník pojišťovny, který by měl na výluky upozornit, případně na dotazy odpovědět," říká Matusík. Proto je rozhodně lepší uzavřít rizikovou pojistku osobně, ne přes web.

V případě "normální cesty" do zahraničí - do měst, na pláže, do přírody, by podle něj nemělo hrozit žádné zásadní riziko v rámci výluk.

"Kde ale dávat pozor je právě při cestě do hor, do oblastí nad tři tisíce metrů nad mořem. Dále když se chystám provádět rizikové sporty a pak v případě expedic do neobydlených oblastí. V takových případech je nutné najít pojistku, která takovou cestu pokryje případně se připojistit," říká Matusík.

Jako příklad uvedl neplnění pojistných smluv u cestovatelů, kteří navštívili Peru a jen jako turisté se pohybovali ve vyšších nadmořských výškách, které ale už ve smlouvě byly uvedené jako výluky.

Pro vysokohorskou turistiku existuje také celosvětově uznávané pojištění Alpenverein, které nabízí u nás stejnojmenná společnost. Podle jejích pracovníků ale v případě rizikovějších destinací je nutné se připojistit - například pro cesty do Kanady, Spojených států nebo na výstupy nad šest tisíc metrů nad mořem.