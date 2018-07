Nová tramvaj T3 Coupé vyjela z lakovny. Podívejte se, jak vůz pro soukromé akce vypadá

Na pražské koleje vyrazí v říjnu v rámci Designbloku nová výletní tramvaj T3 Coupé. Ta právě vyjela z lakovny a vy máte možnost si ji prohlédnout.

Praha - Do pražských ulic na podzim vyrazí nová výletní tramvaj T3 Coupé. Původní myšlenka přeměnit klasickou tramvaj na kabriolet se ukázala jako technicky obtížná. Nakonec se tedy připravuje polootevřené řešení se zadní částí vozu bez oken.

"Nakonec je to tak, že z původní T3 zůstal podvozek. Celá konstrukce je udělaná nově," říká designérka Anna Marešová, která spolupracovala na vývoji tramvaje.

Součástí interiéru vozu je i bar, který vychází z tramvaje T1, kde podobný pultík sloužil na prodej jízdenek. V interiéru zůstane z původní tramvaje osm sedadel. Připravuje se i zasklená verze, která by mohla být v provozu celý rok.

Tramvaje T3 se vyráběly v závodě ČKD Tatra Smíchov od začátku 60. let do druhé poloviny 90. let minulého století a drží světový rekord v počtu vyrobených kusů jednoho typu.